El este marele câștigător Chefi la Cuțite, sezonul 8. Ce vrea să facă Ionuț Belei cu marele premiu

Ionuț Belei este marele câștigător al sezonului 8 Chefi la Cuțite. Tânărul bucătar, cu o poveste de viață impresionantă, este cel care va pleca acasă cu marele premiu. „Normal că mă bucur!”, a transmis soțul Addei pentru câștigătorul sezonului 8 al show-ului culinar de la Antena 1.

„Băieți, vă mulțumesc din suflet (...) Fără voi nu ajungeam să scrie numele meu pe „farfurie”, vă iubesc! Vă mulțumesc din sfulet! (...) Chefi la Cuțite m-a adus acasă, nu pot să spun ce bucurie am în suflet (...) Nu mă gândeam că o să ajung aici! Mulțumesc!”, a transmis Ionuț Belei când a aflat că este marele câștigător al sezonului 8 Chefi la Cuțite. Marele învingător a ținut să le mulțumească și celor trei chefi din juriul emisiunii.

Ionuț Belei, marele câștigător Chefi la Cuțite

Tânărul se bucură de trofeul Chefi la Cuțite din sezonul cu numărul 8. După îndelungi probe și momente de tensiune și emoții, Belei a reușit să impresioneze juriul și pe cei trei chefi.

Primul contact pe care Ionuț Belei l-a avut cu bucătăria a fost în Germania, în vremea în care a lucrat ca ospătar , apoi la spalat de vase, în restaurantul unde era angajat fratele său, scrie Haihuiin2.ro.

La vârsta de 19 ani, Belei a plecat în Germania, dorind să lucreze în construcții, dar a fost dezamăgit de condițiile oribile pentru muncitori. Momentul l-ar fi dărâmat la acea vreme așa că în ajutor i-a venit fratele său, care l-a angajat în restaurantul în care el deja lucra. Inițial, Ionuț a lucrat ca ospătar, dar necunoscând limba germană, a ajuns într-un final la spălat de vase.

Cine este Ionuț Belei, deținătorul trofeului din sezonul 8

„Ma numesc Ionut Georgel Belei, am 26 de ani. si sunt bucatar. Vin din Judetul Suceava, sunt din Gura Humorului. Locuiesc in Germania de cinci ani, acum e al saselea. Sunt bucatar la restaurant. E greu cand esti departe de casa. Sa fiu departe de ai mei e greu, nimeni nu te ajuta. Asta m-ar ajuta si pe mine sa ma calmez putin, sunt mai focos asa (...) La Chefi la Cutite am vrut sa particip de multa vreme. Trebuia sa merg in constructii, eu am diploma de tehnician in instalatii electrice, sunt electrician. Am plecat in constructii, trebuia sa ma duc la spart zidul, la dat cu barosul. Cand am ajuns acolo, unde mi s-a zis sa dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiste, nu erau geamuri.

M-a luat plansul, m-am pus pe o banca si m-a luat plansul, am zis ca Germania nu ma vrea. Am zis ca plec acasa, dar l-am sunat pe fratele meu si a zis sa mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospatar, am decis sa lucrez cat mai stau acolo, cat mai stau in Germania”, a precizat el la momentul preselecțiilor, potrivit sursei citate mai sus.