Elena Merișoreanu, replică tăioasă pentru Maria Dragomiroiu: „Să nu se mai vaite că nu are bani!"

Elena Merișoreanu i-a răspuns Mariei Dragomiroiu. După ce a fost numită „răutăcioasă", Merișoreanu rămâne pe poziție și o sfătuiește pe Dragomiroiu să nu se mai plângă pentru faptul că nu primește suficienți bani de la stat.

„Nu am niciun motiv să fiu supărată sau invidioasă pe ea, că eu cânt cu vocea. A deranjat-o că am zis că a dat concurs la noi, la Rapsodia, cu mulți ani în urmă, și nu a intrat. Să nu se mai vaite că nu are bani când își arată bogăția la televizor", a declarat Elena Merișoreanu pentru Fanatik.

Totul a plecat de la un comentariu acid făcut de către Elena Merișoreanu, după ce Maria Dragomiroiu s-a plâns de pensia mică, pe care o încasează de la statul român.

Punctul de vedere al Mariei Dragomiroiu nu s-a lăsat prea mult așteptat. Artista a replicat în emisiunea „La Măruță", de la Pro TV.

Ce pensie încasează lunar Maria Dragomiroiu de la stat



Maria Dragomiroiu încasează de la stat o pensie infimă. Dezvăluirea a făcut-o la TV.

„Eu am pus o întrebare: cum să trăiești ca artist cu 1.200 de lei? Și ea (n.r. - Elena Merișoreanu) a venit să mă judece", a declarat Maria Dragomiroiu.

În ciuda pensiei modeste, Maria Dragomiroiu a donat 10.000 de lei pentru medicii angrenați în lupta anti-COVID-19.

„Nu mă dau afară banii din casă, trăim normal. Nu mi-a plăcut să mă dau mai așa și nici nu-mi trebuie. Am donat și noi, eu cu soțul meu, 100 de milioane pentru medici… Din ce aveam strânși", a declarat Dragomiroiu la Pro TV.