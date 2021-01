Elena Merișoreanu se pregătește de o nouă intervenție chirurgicală. Cântăreața are dureri insuportabile și nu mai poate amâna operația

Elena Merișoreanu se pregătește de o nouă intervenție chirurgicală, din cauza durerilor mari le are la un picior. Artista crede că una dintre principalele cauze ale declanșării bolii este faptul că a purtat tot timpul pantofi cu toc.

„Luna viitoare mă duc să mă operez. E păcat sa suport dureri când am atâtea posibilitați. Cel mai greu e recuperarea. Trebuie să nu pășești pe picior. Vreo 3 luni de zile trebuie să fac gimnastică, recuperare. Am amânat, dar acum nu mai. M-a afectat că am cântat toată viața pe tocuri. Aveam și matineu și seara, cu pantofii în picioare și nu îi mai dădeam jos până nu se termina spectacolul. Am fost atât de drastică cu mine, să fiu aranjată, că publicul de asta plătea!”, a declarat interpreta potrivit spynews.ro.

Vedeta se teme de perioda de recuperare, care va fi dificilă și va dura o perioda de câteva luni. Elena Merișoreanu va avea dificultăți la mers și va trebui să facă exerciții de recuperare medicală. Cu toate acestea, vedeta rămâne optimistă și speră să pună capăt problemelor pentru a reveni înapoi la activitățile de zi cu zi.

Elena Merișoreanu a suferit mai multe operații la un picior

Cântăreața a fost diagnosticată acum mai bine de un an cu artroză și a mai suferit o operație în primăvara anului trecut, însă durerile au revenit de atunci.

Artista s-a operat și la genunchi, în 2018, din cauza unei rupturi de ligamente, însă nu a respectat perioada de recuperare și problema s-a agravat.

„Am pășit prea repede, iar ligamentele s-au încrucișat și m-am operat a doua oară. Recuperarea e grea, iar eu nu m-am astâmpărat, m-am dus la tv, am cântat la Câmpulung, Cernăuți, Pașcani și Tătărani, pentru că nu pot rezista fără muzică”, a declarat artista la acea vreme.