Emisiunea „Acces Direct” revine după infectările cu coronavirus din echipă. Când va începe noul sezon cu Vulpița

Emisiunea „Acces Direct” revine pe micile ecrane. Un nou sezon este pe cale să înceapă, asta după ce filmările s-au oprit din cauza mai multor infectări cu noul coronavirus în echipă. Mai întâi, cei care au fost depistați pozitiv au fost chiar Veronica și Viorel Stegaru, vedetele emisiunii. Ultima ediție a emisiunii „Acces Direct”, înainte de această pauză impusă, a fost pe data de 27 iulie.

„Acces Direct” revine pe micile ecrane

„Acces Direct” este pe punctul de a ieși din izolare. După ce filmările emisiunii au trebuit suspendate din cauza infectărilor cu noul coronavirus din echipă, un nou sezon al emisiunii prezentate de Mirela Vaida este pe cale să înceapă.

Noul sezon este programat să înceapă luni, 17 august, de la ora 17:00, potrivit paginademedia.ro.

Spre finalul lunii iulie, Veonica și Viorel Stegaru s-au infectat cu noul coronavirus. în acel moment, echipa „Acces Direct” s-a testat, însă toate rezultatele au fost negative. Vedetele emisiunii din acest an au intrat în izolare, iar filmările au mai continuat pentru câteva zile, asta pînă când o nouă infectare a dus la oprirea fimărilor, ultima ediție având loc luni, 27 iulie.

De atunci, Antena 1 a difuzat câteva ediții best-of, dar și edițiile filmate pentru vacanța care ar fi urmat în august.

Suspendarea filmărilor pentru „Acces Direct”

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

La o săptămână după ce s-a anunțat că Veronica și Viorel Stegaru sunt infectați cu coronavirus, cei de la Acces Direct au anunțat că suspendă filmările, pentru că un alt membru al echipei a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.

Prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida a postat la rândul ei un mesaj pe contul personal de Facebook, în care îi anunța pe internauți că emisiunea Acces Direct își suspendă filmările, iar toți cei din echipă vor rămâne acasă o perioadă de timp, păstrând în permanență legătura cu cei de la DSP.

Totodată, Vaida a anunțat și că va repeta testul PCR, dar momentan starea ei de sănătate este bună.

„Buna dimineata! Aseara, tarziu, s-a confirmat un alt caz de COVID-19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic unii cu ceilalti, atragem automat calitatea de “contacti direct” si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale. Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta!”, a scris Mirela Vaida pe contul personal de Facebook la acel moment.