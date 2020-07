Drama Eugeniei Șerban, diagnosticată cu două tipuri de cancer. Actrița nu își poate continua tratamentul din cauza pandemiei (VIDEO)

Eugenia Șerban trăiește o dramă după a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer anul trecut, a supravietuit chimioterapiei și unei operații complexe, însă nu își poate continua tratamentul din cauza faputului că Spitalul Colentina nu mai tratează pacienți non-covid. Din acestă cauză boala actriței poate recidiva în orice moment.

Artista a povestit în emisiunea "Sinteza Zilei" prin ce trece după ce aproape a învins cancerul, însă nu poate învinge sistemul de sănătate din România.

"N-a fost ușor deloc pentru că oricine aude cuvântul cancer îl asociază cu moartea, dar pe urmă prinzi curaj și înveți să lupți", a spus Eugenia Șerban depre momentul în care i s-a spus că are cancer.

Eugenia Șerban a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer

Vedeta a descoperit că suferă de această maladie la un control de rutină și a decis să se opereze în România.

"Profesorul Puia a spus că ceva nu este în regulă și în ziua în care făcea și o biopsie le-a spus asistentelor vreau de urgență și o ecografie de sân, zi în care am aflat că am două tumori și la sân. Am aflat că am un cancer ginecologic și un cancer la sân în aceeași zi. Ziua aia a fost cumplită și câteva zile după. Cea care m-a îmbărbatat printr-o întâmplare a fost chiar Mirabela Dauer, care m-a sunat imediat după ce am aflat...Nu vorbisem de câteva luni și atunci m-a pufnit plânsul și i-am spus ' Mira, am cancer!' și ea a spus 'Nu s-a născut încă cancerul care să ne doboare pe noi!' și a fost imboldul de care aveam nevoie...Am avut dosarul băgat și la Viena și la Istanbul și în detrimentul lor am hotărât să mă operez aici la Colentina...pentru că am vrut să mă simt acasă, între prieteni și pentru că indiferent unde ai pleca în lume, tratatentul e același ", a spus ea.

Din momentul în care a fost diagnosticată, vedeta a decis că trebuie să trăiască și a fost operată foarte repede.

"La sfârșitul lui iunie [n.r. anul trecut] am aflat că am două cancere, în iulie am făcut toate investigațiile, pe 13 august am făcut o operație complexă, adică trei operații într-una, de 12 ore jumătate...Histerectomie totală, dublă mastectomie totală, axilă ganglioni și protezare a sânilor", a mai spus actrița.

Eugenia Șerban nu se mai poate trata de cancer din pandemiei

Marea actriță este revoltată de faptul că nu își poate continua tratamentul și nu poate face ultima operație, din cauză că Spitalul Colentina îngrijește în această perioadă doar pacineți cu COVID-19, ceea ce îi pune viața în pericol.

"Mai aveam două operații de făcut la Colentina. Una am reușit să o fac săptămâna trecută în afara Bucureștiului, pentru că la Colentina nu am voie...Le aștept de la începutul lui mai. Dar mai am una care nu se poate face decât la Colentina. Din mai trebuia să le fac...nu pot să amân foarte mult că există risc de recidivă. Eu sunt pacienta spitalului Colentina si toti au fost privați de tratamente. Am fost privată de dreptul meu la sănătate în aceaste luni,chiar dacă sunt actor de 32 de ani și plătesc taxe la stat, pentru că nu am avut Covid", a mai spus artista.

"În țara asta mor în fiecare zi peste 700 de oameni, mureau până la pandemie între 149 și 150 și ceva de oameni pe zi de cancer. În ziua de astăzi mor peste 300 zilnic și mor pentru că nu se fac operații la timp, pentru că nu sunt tratați la timp și s-a dublat numărul morților de cancer zilnic și nu îi contabilizează nimeni", a mai spus Eugenia despre situația bolnavilor de cancer.

Actrița a hotărât că e momentul să se bucure de viață, însă crede că merită un răspuns din partea celor care au decis că bolnavii de cancer nu merită o șansă la viață.

"Am făcut CT-uri, RMN-uri, ce a fost cel mai greu a trecut și sunt bine da. Am descoperit că pot fi mai puternică decât credeam. Îmi voi continua viața bucurându-mă de fiecare lucru. Nu am să mai supăr atât de des nu am să mă mai stresez atât de tare. Se pare că aceste cancere se declanșează tocmai pe fondul stresului. Am să învăt să mă bucur și am să las timpul să le rezolve, dar sunt întrebări la care mi-ar plăcea să primesc răspuns"