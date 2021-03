Experiența COVID-19 pentru Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a povestit cum s-a simțit după ce a primit rezultatul pozitiv

Cătălin Măruță a fost testat pozitiv pentru COVID-19, în urmă cu câteva săptămâni. Prezentatorul de la PRO TV și soția sa Andra au stat în carantină timp de 14 zile, timp pe care l-au petrecut acasă, intrând aproape zilnic prin video cu vedetele care i-au ținut locul în emisiune.

Măruță a explicat pentru Viva.ro cum a fost experiența COVID-19 pentru el și pentru familia lui. Acum, după ce a depășit boala, Cătălin a revenit pe micul ecran și se bucură că a avut o formă ușoară a infecției cu noul coronavirus.

Cătălin Măruță, despre experiența COVID-19

„Mă simt bine, mulțumesc! Din fericire, nu am avut o formă de COVID cu simptome severe. M-am simțit relativ obosit, am avut dureri musculare și, timp de 4-5 zile, nu am avut gust și miros. Asta nu m-a împiedicat să mănânc însă, bine că nu m-am îngrășat! Aș fi preferat să slăbesc, dar privesc jumătatea plină a paharului: măcar nu am pus kilograme în plus!”, a declarat prezentatorul de la PRO TV, potrivit sursei citate mai sus.

Cătălin Măruță a povestit că Andra a resimțit boala ca pe o gripă, iar cei doi copii, Eva și David nu au prezentat simptome.

„Din fericire, nici nu ne-am simțit rău și nu ne-a lipsit nimic. Așa că ne-am distrat acasă, ne-am jucat și am gătit, am făcut orice ca să treacă timpul mai repede. (...) Andra s-a simțit de parcă ar fi fost răcită sau gripată, a fost obosită, răgușită, a și tușit, dar toate simptomele i-au trecut în câteva zile, la fel și mie. Vocea ei nu a avut de suferit, din fericire, iar eu nu am slăbit, din păcate…”, a mărturisit Cătălin Măruță, pentru sursa citată.