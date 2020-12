Familia Maxer se confruntă cu probleme financiare: ”Ne dorim să reluăm spectacolele”

Familia Maxer trece printr-o perioadă deloc ușoară. După ce s-au confruntat cu probleme de sănătate, iată că acum problemele financiare sunt cele care le dau bătăi de cap soților Maxer.

Deea Maxer, noi dezvăluiri despre viața de artist

Pandemia declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 le-a dat bătăi de cap celor doi artiști. Din cauză că evenimentele au fost anulate, banii pe care i-au câștigat în decursul acestui an au fost mult mai puțini față de perioada de dinainte de epidemie.

Atât Dinu, cât și Deea obișnuia să călătorească în toată țara pentru a onora cererile oamenilor care voiau să se distreze alături de ei. De data aceasta însă, contractele s-au dus pe apa sâmbetei, iar șirul lung de evenimente din noaptea dintre ani s-a transformat în cină cu familia. În prezent, familia Maxer câștigă bani doar din câteva contracte de imagine și drepturile de autor.

„Luna decembrie nu era o lună plină de evenimente, pentru că nu cântăm colinde, chiar dacă Dinu a compus câteva, noi aveam alte proiecte cu alte genuri muzicale ce se pretau bine de Revelion. De obicei prezentam un eveniment toată noaptea în calitate de gazde, într-o locație, și susțineam acolo două recitaluri sau în alți ani aveam mai multe recitaluri în mai multe locații, maximum 6 într-o noapte. Așa ne-am petrecut toate Revelioanele. Uneori despărțiți, ca să putem onora toate cererile de spectacolele.

Anul ăsta de Revelion vom fi acasă, cu copiii. E o premieră. Din fericire, în perioada asta Dinu a mai compus câte o piesă unor artiști, mai sunt și drepturile de autor care există ca venituri (foarte mici, de altfel), plus câte un contract de imagine. Toate astea ne fac să supraviețuim. ”, au declarat Dinu și Deea Maxer.

„Pentru noi a fost un an bun pe plan familial”

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Cu toate că au recunoscut recunosc că pandemia le-a afectat trailul de viață, cei doi amorezi susțin că anul acesta au avut un mare motiv de bucurie. Deea a adus pe lume o fetiță care le moștenește frumusețea, iar asta nu poate decât să le facă și mai fericite zilele. După toate problemele prin care au trecut, nu-și mai doresc decât sănătate și ca anul următor să fie mai productiv.

„2020 este primul an din viața fiicei noastre. Pentru noi a fost un an bun pe plan familial, iar vara petrecută pe litoralul nostru cu contract de muncă ne-a adus satisfacții. Am avut practic și vacanță, dar am și muncit. Copiii sunt mereu cu noi și avem amintiri minunate. Sănătatea familiei noastre nu a fost afectată de virus și suntem recunoscători. Sperăm să fie bine în continuare.

Ne dorim să fim sănătoși. Să ne meargă proiectele muzicale, să reluăm spectacolele.. Sperăm la un 2021 mai productiv.”, a mai spus frumoasa brunetă, conform Click.ro.