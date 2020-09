Femeia s-a dezbrăcat şi s-a ascuns sub pat, ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Îşi iubea partenerul şi chiar dorea să se mărite cu el. De la o vreme, însă, bărbatul se purta recea cu ea, astfel că o britanică de 22 de ani a decis să-şi supună iubitul unui test.

L-a minţit că pleacă din oraş, cu munca

Femeia şi-a anunţat logodnicul că va pleca din oraş, o săptămână, din cauza unor treburi legate de muncă. Dar a fost o minciună. În aceeaşi zi în care bărbatul îşi credea iubita plecată, relaţia celor doi a luat o întorsătură cu 180 de grade. Fata s-a dezbrăcat şi s-a ascuns sub pat, înainte ca partenerul ei să se întoarcă de la serviciu. Era pregătită pentru o noapte pasională surprinzătoare, dacă lucrurile ar fi decurs ok. Însă nu au decurs ok. Bărbatul a venit acasă, dar nu singur, ci însoţit de o domnişoară.

Britanica a suferit sub pat

Cei doi au început să se sărute, să vorbească murdar și să se atingă chiar pe patul sub care se afla femeia. Când totul a devenit prea intens, britanica a ieșit din ascunzătoare, aşa dezbrăcată, și a declanșat un scandal monstru. S-a despărțit de bărbatul infidel, dar a rămas cu traume în urma experienței neplăcute.