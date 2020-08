Cum arată fetița Danei Rogoz cu Radu Dragomir. Poza postată de actriță pe Facebook (FOTO)

În martie 2020, actrița Dana Rogoz a adus pe lume o fetiță adorabilă. Vedeta și soțul ei Radu Dragomir se bucură împreună de cei doi copii pe care îi au, iar multe dintre momentele frumoase se familie sunt imortalizate și postate pe Facebook. Așa s-a întâmplat și cu ultima poză distribuită de actriță, în care se vede ce mult a crescut micuța Lia din martie și până acum.

Actrița și regizorul Radu Dragomir au devenit părinți pentru a doua oară la data de 20 martie, Dana fiind una dintre vedetele care a născut în timpul pandemiei. La acele momente, actrița a postat chiar și o fotografie adorabilă cu soțul și fiul ei, din fața ferestrei de spital. Cei doi au venit în fața geamului Danei, pentru că nu se puteau realiza vizite în spital, iar de jos i-au trimis bezele ei și celui mai nou membru al familiei.

Cum arată fetița Danei Rogoz, în ultima fotografie de pe Facebook

Actrița din serialul „La Bloc” a postat prima imagine cu micuța la puțin timp după ce a venit pe lume, iar în fotografia era un bebeluș adorabil.

Fetița cuplului a mai crescut, iar recent vedeta a distirbuit pe rețelele sociale o nouă imagine cu Lia, alături de un mesaj emoționant. Se pare că cele două deja vorbesc ca între fete și se distrează de minune împreună.

„231/366 Neata! Voiam sa notez in calendar ca minunea asta mica face crize de ras si imi povesteste pe limba ei o multime de lucruri. Iar eu mai ca nu lesin cand aud”, a scris Dana Rogoz pe Facebook, alături de fotografia cu Lia Elena.

În vacanță cu rulota, alături de soțul Radu Dragomir și cei doi copii

Actrița și partenerul ei de viață au ales să plece în vacanță cu rulota, prin România. Cuplul a imortalizat mai multe momente inedite din călătoria lor, iar cele mai frumoase dintre ele au fost împărtășite fanilor internauți.

„220/366 Povestea vacantei de vara a anului 2020: Actiunea se petrece intr-o rulota vintage, iar personajele sunt 4 membri ai unei familii. E o poveste despre iubire, rabdare si cunoastere. P.S. Ne-am intors in Bucuresti, pentru cateva zile, nu stim cate...”, scria actrița pe contul de Instagram.

Dana Rogoz, mamă pentru a doua oară în plină pandemie

În trecut, actrița a povestit experiența pe care a trăit-o odată cu nașterea fetiței sale. Dana a adus-o pe lume pe micuță la finalul lunii martie, în plină pandemie de COVID-19. Toate temerile Danei s-au risipit însă în cele trei zile pe care le-a petrecut alături de cel mai nou membru al familiei, singure, în salon.

„Si apoi cele 3 zile pana la externare au fost minunate. Doar eu cu ea in salon, fericita si linistita, avand timp berechet sa o privesc, sa o miros, sa o descopar, sa o iubesc. Am trimis zeci de poze si video-uri familiei si prietenilor apropiati, celor care ma vizitasera in urma cu 6 ani, la nasterea lui Vlad, si care nu o mai puteau face acum. Am facut foarte multe videocall-uri cu Radu si cu Vlad, de la micul dejun si pana seara, inainte de culcare, cand ne spuneam “Noapte buna” unul altuia si le-o mai aratam o data pe Lia”, a scris Dana Rogoz la vremea respectivă.