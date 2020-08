Cum arată fiica de 3 ani a Mădălinei Ghenea. A împrumutat din frumusețea răpitoare a mamei (FOTO)

Mădălina Ghenea este de o frumusețe răpitoare, iar fiica sa a moștenit trăsăturile top modelului. Aceasta a petrecut o zi alături de Charlotte, în vârstă de 3 ani, pe malul mării. Mădălina Ghenea a purtat un costum de baie superb, care i-a scos în evidență formele și a făcut-o să întoarcă privirile tuturor. În compania acesteia s-a aflat și Leonardo Maria del Vecchio, iubitul actriței de care s-a zvonit că s-a despărțit.

Charlotte, fiica Mădălinei Ghenea, în vârstă de trei ani de zile, a moștenit frumusețea mamei ei. Cea mică a fost surprinsă de paparazzi împreună cu Mădălinei Ghenea pe plajă. Modelul se află în vacanță, în Portofino, împreună cu câțiva prieteni. De asemenea, frumoasa româncă a publicat și ea câteva Insta Story-uri cu Charlotte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.