Filme Netflix august 2020. Ce filme poți vedea luna aceasta pe celebra platformă online

Vești bune pentru iubitorii de filme. Netflix vine în luna august 2020 cu peste 130 de filme și seriale noi. Lista este variată, iar cinefilii vor avea de unde să aleagă. Pe celebra platformă urmează să fie disponibile o serie de producții originale marca Netflix, precum noul film Project Power, dar și câteva producții noi pe platformă, însă extrem de cunoscute în toată lumea, cum ar fi cel mai nou film din seria Transformers, Bumblebee.

Filme și seriale disponibile pe Netflix începând cu 1 august 2020

De la 1 august 2020, cinefilii vor putea viziona următoarele producții cinematografice.

1 august 2020

Super Monsters: The New Class (Supermonstruleții: Clasa cea nouă)

Anaconda

Bulletproof (Antiglonț)

Bumblebee

Double Jeopardy (Evadata)

Dumplin‘ (Dumplin’. Vreau o viață pe măsura formelor mele)

Duplicity (Duplicitate)

Failure to Launch (Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani)

Free Willy (Salvați-l pe Willy I)

Ghost (Fantoma mea iubită)

Labyrinth (Labirintul)

Land of the Dead (Tărâmul morții)

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (Lara Croft Tomb Raider: Leagănul Vieții)

Lara Croft: Tomb Raider (Lara Croft: Jefuitoarea de Morminte)

Made of Honor (Mireasa e iubita mea!)

My Perfect Landing: Season 1 (Operation Ouch: Season 1)

Operation Ouch: Special (Petit Ours Brun: Little Brown Bear: Season 1)

Rango

Rise of the Legend (Huang Fei Hong: Nașterea unei legende)

Rudy

Seed of Chucky (Fiul lui Chucky)

Sicario: Day of the Soldado (Sicario 2: Soldado)

Star Trek (Star Trek: Un nou început)

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Sweeney Todd: Bărbierul diabolic din Fleet Street)

Talking Tom and Friends: Season 2

Terminator Genisys (Terminator Genisys)

O cursă cu obstacole

The Stepford Wives (Neveste perfecte)

The Sum of All Fears (Pericol absolut)

Where’s the Money (Unde-s banii?)

2 august 2020

Connected (Conexiuni: Viitorul e azi) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Hook: Season 1

3 august 2020

Immigration Nation (O națiune de imigranți) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Dinotrux Supercharged: Season 1

Dinotrux Supercharged: Season 2

Dinotrux Supercharged: Season 3

Paul, Apostle of Christ (Pavel, apostolul lui Hristos)

The Underclass: Season 1

4 august 2020

A Go! Go! Cory Carson Summer Camp (Tit-Tit! Matei Mașinescu: Tabăra de vară)– NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Malibu Rescue: The Next Wave (Salvamarii din Malibu: Valul următor) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI

Mundo Mistério (Câte-n lună și în stele) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Sam Jay: 3 In The Morning (Sam Jay: La trei dimineața) – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

5 august 2020

Anelka : L’Incompris (Anelka: Neînțeles) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Indestructibila Kimmy Schmidt: Kimmy vs. pastorul) – FILM NETFLIX

World’s Most Wanted (Cei mai căutați infractori) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

6 august 2020

The Rain: Season 3 (The Rain: Sezonul 3) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods (The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods) – ANIME NETFLIX

The First Purge (Noaptea judecății: Începutul)

Unlucky Ploy: Season 1

7 august 2020

Berlin, Berlin (Berlin, Berlin: Fuga miresei) – FILM NETFLIX

High Seas: Season 3 (Mările nimănui: Sezonul 3) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

¡Nailed It! México: Season 2 (La fix! Mexic: Sezonul 2) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Selling Sunset: Season 3 (Apusul e de vânzare: Sezonul 3) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Sing On! Germany (Să cântăm! Germania) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Magic School Bus Rides Again Kids In Space (Din nou la drum cu autobuzul magic: Copii în spațiu) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

The New Legends of Monkey: Season 2 (Noile legende ale Regelui Maimuță: Sezonul 2) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Tiny Creatures (Creaturi micuțe) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Wizards: Tales of Arcadia (Vrăjitorii: Povești din Arcadia) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Word Party Songs (Bucuria cuvintelor: Cântecele) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Work It (Arată-le ce poți) – FILM NETFLIX

Unlucky Ploy: Season 1

9 august 2020

Hook: Season 1

Unfriended: Dark Web

10 august 2020

GAME ON: A Comedy Crossover Event (Pe locuri, fiți gata, start! Un eveniment de comedie pentru familie) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Underclass: Season 1

11 august 2020

Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids (Rob Schneider: Copii mexicani, mamă asiatică) – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

12 august 2020

Greenleaf: Season 5 (Greenleaf: Sezonul 5) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

(Un)Well ((Ne)sănătos) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Alex Cross (Detectivul Alex Cross)

Hands of Stone (Pumni de piatră)

13 august 2020

Une fille facile (O fată ușoară) – FILM NETFLIX

RIDE ON TIME: Season 2

Skyscraper (Infernul din zgârie-nori)

Unlucky Ploy: Season 1

14 august 2020

3%: Season 4 (3%: Sezonul 4) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Dirty John: The Betty Broderick Story (Dirty John: Betty Broderick) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

El robo del siglo (Jaful secolului) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Fearless (Neînfricatul) – FILM NETFLIX

Glow Up: Season 2 (Glow Up: Sezonul 2) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Octonauts & the Caves of Sac Actun (Octonauții și peșterile din Sac Actun) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Project Power – FILM NETFLIX

Teenage Bounty Hunters (Adolescente pe urmele ticăloșilor) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Honey 2

Land of the Lost

Unlucky Ploy: Season 1

15 august 2020

Rita: Season 5 (Rita: Sezonul 5) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Escape from Alcatraz (Evadare din Alcatraz)

Takki: Season 1

The Squad (Brigada de elită)

16 august 2020

Hook: Season 1

17 august 2020

Glitch Techs: Season 2 (Tehnicienii de glitch: Sezonul 2) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

The Underclass: Season 1

18 august 2020

Pope Francis: A Man of His Word (Papa Francisc: Un om de cuvânt)

19 august 2020

Crímenes de familia (Umbra crimelor noastre) – FILM NETFLIX

DeMarcus Family Rules (Acasă la familia DeMarcus) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

High Score (Scoruri mari) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Little Singham: Season 2

20 august 2020

Biohackers (Biohackeri) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Great Pretender (Marele șarlatan) – ANIME NETFLIX

John Was Trying to Contact Aliens (John încerca să contacteze extratereștrii) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Unlucky Ploy: Season 1

21 august 2020

Alien TV (Emisiune extraterestră) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Fuego negro (Forța obscură) – FILM NETFLIX

Hoops – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Lucifer: Season 5 (Lucifer: Sezonul 5) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Rust Valley Restorers: Season 3 (Restauratorii din Rust Valley: Sezonul 3) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Sleepover (O noapte cu surprize) – FILM NETFLIX

Unlucky Ploy: Season 1

23 august 2020

Hook: Season 1

Septembers of Shiraz

24 august 2020

The Underclass: Season 1

25 august 2020

Emily’s Wonder Lab (Superlaboratorul lui Emily) – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Trinkets: Season 2 (Zorzoane: Sezonul 2) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

26 august 2020

Million Dollar Beach House (Plaja reședințelor de milioane) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Rising Phoenix (Renăscând din cenușă: Istoria Jocurilor Paralimpice) – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

American Psycho

Mamma Mia! Here We Go Again

27 august 2020

Aggretsuko: Season 3 (Aggretsuko: Sezonul 3) – ANIME NETFLIX

Unlucky Ploy: Season 1

28 august 2020

All Together Now (Ca un star rock) – FILM NETFLIX

Cobra Kai: Seasons 1-2 (Cobra Kai: Sezoanele 1 și 2) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

I AM A KILLER: Released (SUNT UN UCIGAȘ: VIAȚA DUPĂ ELIBERARE) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Orígenes secretos (Origini secrete) – FILM NETFLIX

Tales from the Crypt: Demon Knight (Cavalerul întunericului)

The Bridge Curse (Podul blestemat)

Unlucky Ploy: Season 1

30 august 2020

Hook: Season 1

31 august 2020

Luo Bao Bei: Season 1

The Underclass: Season 1

Uma Maheshwara Ugra Roopasya

