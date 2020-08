Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a făcut cerut ajutor disperat, joi, dimineața, după ce ar fi fost agresat de doi cunoscuți, chiar în propria locuință, seara trecută.

Potrivit mesajului postat de David Pușcaș pe pagina personală de Facebook, totul ar fi pornit de la un comentariu lăsat pe celebra pagină de socializare. Ulterior, acesta a fost bătut cu bestialitate și i-ar fi fost distruse mai multe bunuri, printre care și telefonul mobil.

Fiul vedetei, în vârstă de 22 de ani a declarat că cei doi au fost la un pas să-l omoare și că se teme pentru viața lui, în urma amenințărilor pe care le-a primit. Mai mult, el a postat și câteva fotografii în care apare plin de sânge și tumefiat.

"A sărit cu pumnii, m-a călcat cu bocancii pe picior, mi-a zdrobit telefonul și sunt lovit la cap și la ochi. Nu știu cum să anunț autoritățile sunt efectiv șocat! O să mă duc acum la vecini să cer ajutor pentru că m-a amenințat că se va întoarce. Vreau să se știe că e un om periculos și mai ales felul în care m-a atacat. Eram efectiv fără apărare, putea să mă omoare în casă", au fost cuvintele bărbatului agresat.

Fiul Luminiței locuiește singur într-o garsonieră închiriată

Tânărul a ajuns să locuiască singur din cauza neînțelegilor cu mama lui adoptivă.

"David este fiul meu. Nu regret nimic. Eu sunt mama lui. Eu ajut, dar până când? I-am închiriat a cincea garsonieră într-un singur an. Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv să-l fac de râs, să-l umilesc şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut!", a spus artista, la Kanal D.

Relaţia dintre Luminița și David s-a deteriorat și mai mult după ce ea a rămas ăînsărcinată și nu se mai simțea în siguranță în preajma lui.

"Cât timp am fost însărcinată îmi era frică să stau cu el în casă. Mă temeam să nu-mi dea brânci pe scări şi să pierd sarcina. El avea momente de furie în care eu simţeam că nu mă pot apăra singură. S-au spart lucruri, s-au spart geamuri", a mai menționat Luminiţa.

David Pușcaș s-a plâns de singurătate în luna mai a acestui an, când românii erau încă în izolare, într-o filmare postată pe Internet.

”Sunt dependent de oameni, moartea mea e singurătatea, stau singur de șase ani. Îmi place, când mă trezesc din somn, să sun pe cineva”, a spus el, cu tristețe în glas.