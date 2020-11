Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a lansat o piesă emoționată în care le cere iertare părinților. Momentele care l-au marcat pe David Pușcaș (VIDEO)

După multe scandaluri și ani întregi de neînțelegeri, în familia Luminiței Anghel pare că se așterne pacea. David Pușcaș, fiul adoptiv al cântăreței, a lăsat la o parte orgoliul și le cere public iertare celor care l-au crescut, prin intermediul unei piese muzicale cu versuri emoționante.

David este decis să nu se mai ascundă în spatele atitudinii rebele pe care a adoptat-o ca să ascundă trauma pe care a trăit-o în momentul în care părinții săi adoptivi au divorțat. Mai mult, în versuri, fiul artistei afirmă că unul dintre cele mai grele momente din viața lui a fost când a aflat din presă că este adoptat.

"Este un mesaj direct către mama și tata, o replică la răutățile care s-au tot scris despre mine. Eu le cânt părinților mei acum, le mulțumesc pentru anii în care m-au crescut. Este o piesă intimă, iar prima oară când mi-a spus Sarah despre ce e vorba, nu am vrut. Sunt curios cum va reacționa lumea. Nu e genul meu, dar a ieșit ceva wow", a declarat David Pușcaș pentru click.ro.

Cu această ocazie, tânărul marchează și o revenire în lumina reflectoarelor.

Melodia "Îmi pare rău" s-a lansat miercuri, 4 noiembrie, iar în videoclip, David joacă fotbal ca tatăl său, Marcel Pușcaș și cântă, precum mama sa.

Luminița Anghel se teme de fiul ei adoptiv

David Pușcaș a ajuns să locuiască singur din cauza neînțelegilor cu mama lui adoptivă.

"David este fiul meu. Nu regret nimic. Eu sunt mama lui. Eu ajut, dar până când? I-am închiriat a cincea garsonieră într-un singur an. Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv să-l fac de râs, să-l umilesc şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut!", a spus artista, la Kanal D.

Relaţia dintre Luminița și David s-a deteriorat și mai mult după ce ea a rămas însărcinată și nu se mai simțea în siguranță în preajma lui.

"Cât timp am fost însărcinată îmi era frică să stau cu el în casă. Mă temeam să nu-mi dea brânci pe scări şi să pierd sarcina. El avea momente de furie în care eu simţeam că nu mă pot apăra singură. S-au spart lucruri, s-au spart geamuri", a mai menționat Luminiţa.

David Pușcaș s-a plâns de singurătate în luna mai a acestui an, când românii erau încă în izolare, într-o filmare postată pe Internet.

”Sunt dependent de oameni, moartea mea e singurătatea, stau singur de șase ani. Îmi place, când mă trezesc din somn, să sun pe cineva”, a spus el, cu tristețe în glas.