Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, ignorat de artistă, după ce a fost bătut crunt: „N-a fost lângă mine”

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a trecut prin momente extrem de dificile, după ce a fost bătut cu bestialitate de un prieten, în propria casă. Cu toate că s-a speculat faptul că cea care l-a crescut i-a fost alături în acele momente cumplite, se pare că lucrurile au stat cu totul altfel, iar acum David Pușcaș a făcut dezvăluiri în acest sens. Cum a reacționat Luminița Anghel în momentul în care a auzit că fiul ei adoptiv a fost bătut cu bestialitate?

”M-a călcat cu bocancii pe picior”

David Pușcaș a trecut printr-o experiență extrem de traumatizantă. De curând, tânărul a fost victima violenței domestice. Mai exact, un băiat pe care îl considera prieten a intrat în casa lui și a început să manifeste un comportament violent asupra lui, din cauza unei păreri pe care fiul adoptiv al Luminiței Anghel și-a expus-o asupra lui.

„A început sa imi arunce toate farfuriile, paharele, ghiozdanul cu portofelul pe geam, eu rugându-l sa iasă din casa mea. Apoi a sărit cu pumnii, m-a călcat cu bocancii pe picior, mi-a zdrobit telefonul și sunt lovit la cap și la ochi.”, a mărturisit David Pușcaș, în urmă cu ceva timp, conform Antenastars.ro.

BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

Luminița Anghel l-a ignorat pe fiul ei, după ce a fost bătut

Deși în spațiul public s-a aflat de mult că relația dintre David Pușcaș și Luminița Anghel s-a deteriorat odată cu trecerea timpului, iar drept dovadă stă atitudinea pe care artista a manifestat-o față de fiul ei vitreg, după ce a aflat că aceasta a fost internat în spital, prezentând anumite traumatisme pe care le-a suferit în urma incidentului neplăcut.

În ciuda faptului că s-a spus că faimoasa artistă i-a fost alături în secunda doi, potrivit spuselor adolescentului, se pare că lucrurile au stat cu totul altfel. David Pușcaș a mărturisit că la 2-3 zile după incident, a primit un mesaj de la mama sa în care îl întreba ce s-a întâmplat cu el, pentru că o căutau foarte mulți jurnaliști.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a ținut să precizeze că în urma experienței traumatizante nu i-au fost decât prietenii, iar mama sa nu i-a trimis niciun ban, încă de la începutul crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

„Nu m-am văzut cu mama. Am noroc că am oameni, prieteni super ok lângă mine. Știi, pe de o parte ți se dă, pe de alta ți se ia. La mine, dacă familia n-a fost lângă mine, au fost prietenii. Și chiar sunt prieteni adevărați.

Citisem în presă la un moment dat că mama îmi virează bani în nu știu ce cont. De când a început pandemia, eu ma întrețin 100% singur. Mama nu-mi trimite bani în cont, mă descurc să mă întrețin singur.”, a mai spus David Pușcaș, conform ciao.ro.

În luna mai, Luminița Anghel și David Pușcaș au reluat legătura după ani de zile în care nu și-au vorbit. Chiar și așa, Luminița este încă reticentă și vrea să vadă că David chiar și-a schimbat stilul de viață și e decis să fie serios și responsabil, însă îl sună și îi trimite mesaje cu regularitate. Relația dintre ei nu e la fel de apropiată ca în trecut, pe vremea când erau nedespărțiți, dar, totuși, au reluat legătura.