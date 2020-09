lie Badea Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost depistat drogat la volan. Tânărul a fost prins în trafic sâmbătă dimineață în centrul Capitalei. Toto, căci așa îi zic prietenii, a fost depistat de polițiști la volan după ce a consumat cocaină.

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a aflat cu stupoare ca băiatul său a fost prins drogat în timp ce își conducea mașina prin București.

Conform primelor informații, se pare că fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi consumat cocaină și canabis, iar în urma incidentului din urmă cu o seară, poliția a deschis un dosar penal pe numele său.

Prin urmare, Toto Dumitrescu a fost condus la INML pentru a i se recolta probe biologice. Ulterior, agenții de poliție au întocmit un dosar penal pe numele celebrului actor.

Poliția Română a emis un comunicat în care anunță fapta lui Toto Dumitrescu, care va fi anchetat. Antena1, SURPRIZĂ de proporții: Uite cine se ÎNTOARCE la Chefi la Cuțite!

"Conducătorul unui autovehicul în vârstă de 22 de ani a fost depistat la intersecția dintre Bd. Pache Protopopescu și Bd. Ferdinand, în timp ce se deplasa pe drumurile publice, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DRUG TEST, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de două substanțe. Persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L., unde i-au fost recoltate probe biologice. În acest caz, s-a intocmit dosar penal în conformitate cu prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal", se arată în comunicatul de presă emis de autoritățile române.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.