Flavia Mihășan este însărcinată pentru a doua oară. Prima poză cu burtica de gravidă a fostei asistente TV

Flavia Mihăşan, fosta asistentă de la "Neatza cu Răzvan și Dani" va deveni în scurt timp mămică pentru a doua oară. Vedeta a dat vestea printr-o postare de pe pagina personală de Instagram, postând o fotografie cu burtica, alături de fiul și soțul ei. Ea a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să își strângă puiul în brațe, însă nu a dezvăluit sexul bebelușului.

"Peste câteva luni micuțul nostru perfect va fi frățiorul mai mare, iar noi părinții cei mai norocoși din toată lumea!", a scris Flavia în dreptul fotografiei.

Frumoasa asistentă TV a intrat în al doilea trimestru de sarcină și se simte bine.

"Mă simt bine, extrem de fericită pentru că bebe e sănătos. Am intrat deja în al doilea trimestru de sarcină, despre care și eu cred că e mai ușor, efectiv nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul de data asta...Spre deosebire de prima sarcină, de data asta am avut senzații de greață, mi-a fost foarte somn și, cumva, am avut și insomnii. Dar, în general, nu mă pot plânge că trăiesc o sarcina grea", a declarat viitoare mămică pentru Viva.ro.

Cine este soțul Flaviei Mihășan

Flavia și Marius Moldovan, un actor şi un dansator cunoscut în lumea artiştilor, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de din 2017 și au împreună un băieţel în vârstă de 1 an și jumătate. Cei doi s-au cunoscut la repetițiile pentru musicalul „Mamma Mia!', iar de atunci sunt împreună.