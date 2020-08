Flick, "Domnul Rimă", s-a însurat cu aleasa inimii lui. Ceremonie de vis pe o plajă din Creta (GALERIE FOTO)

Flick, "Domnul Rimă", s-a căsătorit în urmă cu doar câteva momente cu aleasa inimii lui, orădeanca Denisa Hodișan. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie de vis, pe o plajă din Creta Grecia. Evenimentul a fost unul foarte restrâns și secret, așa încât, în momentul în care au spus "Da!", nu le-a fost alături decât nașii și ofițerul stării civile.

Primele fotografii au apărut pe pagina de Instagram ale omului de radio, duminică dimineața, împreună cu o declarație de dragoste în versuri.

"De azi, în fiecare zi,

Am să îți țin în mână mâna

Și-am să te scriu în poezii

Din august, ... pentru totdeauna", a scris Flick.

Daniel Buzdugan, nașul de cununie al lui Flick și al Denisei Hodișan

Flick și frumoasa lui iubită au pus la cale nunta fară să scoată o vorbă. Nici măcar nașul n-a știut de ceremonie. Daniel Buzdugan a fost anunțat de frumosul cuplu doar cu o zi înainte că a fost ales să le fie naș de cununie. Potrivit postării pe care a făcut-o pe pagina de Facebook, Buzdugan a crezut inițial că este o farsă.

"Suntem nași fără de veste/ în cea mai tare poveste! Am aflat cu o zi înainte că vor ateriza în Creta Flick și Denisa și ne-au anuntat că au aranjat să se căsătorescă chiar aici pe insulă și că... noi o să fim nași. La început am crezut că este o farsă, când Flick mi-a spus că absolut nimeni nu știe nimic și la eveniment vom fi doar noi, ei și ofițerul stării civile. Acum sunt deja soț și soție!", a scris Buzdugan.

Cine este soția lui Flick

Denisa Hodișan, este tânără din Oradea și câștigătoarea titlurilor Miss Planet 2019 și Miss Balkan 2017-2018.

La sfârșitul anului trecut Denisa Hodișan s-a aflat în lumina reflectoarelor, după ce Mihnea Grigoriu, cel care era iubitul Alexandrei Becali, ar fi părăsit-o pe cea din urmă pentru Denisa, care este bogată în titlurile de Miss.

Cu ce se ocupă soția lui Flick

Doamna Rimă nu este doar extrem de frumoasă și celebră, dar și inteligentă și cu fler în afaceri.

” Am o școală de dezvoltare personală pentru copii, avem și modeling, teatru, educație financiară. Eu am terminat facultatea de matematică și am terminat modului pedagogic pentru a putea lucra cu copii. Eu fac cu copiii ceea ce cred că le lipsește din familie. Lucrăm cu copii de la 4 ani până la 16 ani.”, a spus Hodișan într-o emisiune tv.

Cine este Flick, alias Domnul Rimă?

Numele real al "Domnului Rimă" este Andrei Sebastian Flicea, însă acesta a dezvăluit că și-a primit porecla de Flick în copilărie, iar când a fost momentul să intre în showbiz și-a adus aminte de acest alint și a decis să îl păstreze.

„De la Flicea, un coleg mi-a spus Flick. Flick s-a născut în clasa a doua. Toți colegii mă știau de lick în liceu, în facultate am plecat fără această poreclă, eram Andrei Sebastian. Când am intrat în lumea radioului, am văzut că DJ-ii aveau nume sonore și mi-am amintit de Flick. Învățam destul de bine, în clasa întâia am luat premiul I. Am fost un copil cuminte. Țin minte că era la modă să faci informatică și mi-am dorit mult domeniul acesta. Am copilărit la Câmpina și mi-am dorit să merg la un liceu de profil. Când am văzut că sunt bun pe ceea ce fac am decis să renunț la contabilitate”, a declarat Flick, la Star Matinal.

Flick a devenit cunoscut datorită poeziilor pline de umor pe care le scria la cerere pentru fanii lui pe internet, iar mai apoi a fost cooptat de Mihai Morar, care a fost fascinat de talentul lui.