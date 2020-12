Florin Busuioc, despre Covid-19: Virusul ăsta n-a apărut din neant. A fost creat

Florin Busuioc, una dintre cele mai cunoscute vedete ale postului PRO TV, a vorbit miercuri dimineață, 16 decembrie, într-o intervenție la Pro TV, despre apariția noului coronavirus de tip SARS-CoV-2.

Teoria conspirației, ventilată de Florin Busuioc

Odată cu apariţia coronavirusului, oamenii s-au împărţit în mai multe tabere: cei care sunt siguri de existenţa lui, cei care consideră că boala a fost creată, dar sunt şi persoane care nu cred nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Una dintre persoanele publice care a vorbit despre acest subiect sensibil este Florin Busuioc, care a făcut o declarație controversată cu privire la temutul virus din China.

În vârstă de 58 de ani, acesta a dorit să îşi expună părerea despre tot ceea ce se întâmplă în întreaga lume de aproape un an. Mai precis, Busu a comentat o informație prezentată anterior de colegii lui despre protestele de la Kiev, făcând totodată referire la pandemia de coronavirus care a provocat peste un milion de decese la nivel global.

„Micii comercianţi au fost zdravăn de tot loviţi. Nu marile companii, pentru că marile companii... e altă treabă. Eu cred că virusul ăsta n-a apărut aşa, din neant. A fost creat. Marile companii nu au fost afectate”, a spus Florin Busuioc, deși cei doi prezentatori au încercat să-l distragă de la expunerea acestei opinii.

Într-un final, Florin Busuioc şi-a oprit discursul pe această temă, după ce a întrebat dacă e adevărat că Ministerul Educaţiei a anunţat că încep şcolile la 15 ianuarie, că aşa ar fi auzit la televizor, iar „ce se spune la TV, aşa e”.

Am auzit că de pe 15 ianuarie se redeschid şcolile. Ştiţi ceva de asta?!”, a spus vedeta Pro TV.

În cele din urmă, Mihai Dedu i-a răspuns că, cel puţin în dimineaţa aceasta nu a auzit o astfel de ştire.

Cine este Florin Busuioc

Florin Busuioc s-a născut în Hunedoara și este unul dintre cei mai longevivi angajați ai PRO TV. El este prezentatorul rubricii „Vremea” din cadrul Știrilor Pro TV. În urmă cu 10 ani, el a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului din țările membre ale Uniunii Europene (UE).

Actorul a intrat în televiziune in 1992, la televiziunea română, în rolul principal din filmul pentru copii Brutus (premiat in 1993 la The International Film Festival Prix Danube, Bratislava, Slovakia), iar apoi ca prezentator al emisiunii TIP TOP MINITOP. În data de 5 decembrie 1996, Florin Busuioc a devenit gazda emisiunii „Dăruiești și câștigi” la Pro TV. Are un băiat, Florin din prima căsătorie, iar din a doua au rezultat două fetițe, Catinca și pe Natalia.