Florin Piersic a fost urmărit de Securitate. Numele de cod al actorului era „Păun”. Ce au descoperit comuniștii despre el

Florin Piersic n-a scăpat de "ochiul vigilent" al Securității comuniste. Un mare crai la aceea vreme, actorul a fost pus sub supraveghere, cum era de așteptat, din cauza unei femei. Pe de altă parte, artistul punea pe jar autoritățile cu replicile bine ticluite, cu care sfida regimul, iar apropiații nu au încetat să alimenteze zvonurile.

Cu ocazia împlinirii a 85 de ani, Florin Piersic a rememorat întâmplări pe care le-a trăit în cei 65 de ani de carieră, într-un interviu oferit revistei Taifasuri.

Motivul pentru Securitatea îl urmărea pe Florin Piersic

În vara anului 1986, o tânără româncă se întorcea în țară cu o surpriză buclucașă pentru Piersic. La controlul de la frontieră, securiștii au găsit în bagajele ei trei exemplare din ziarul ”Libertatea”, publicate în limba română la New York și semnate de Horia Sima şi părintele Gheorghe Calciu-Dumitrasa, potrivit fanatik.ro.

La interogatoriu, femeia a declarat că le-a primit de la o persoană necunoscută şi urma să i le dea lui Florin Piersic. Din acest motiv, atât Piersic cât și tânăra au fost puși sub supraveghere.

Cum și-a căpătat actorul numele de cod "Păun"

Potrivit notelor păstrate în arhive de Ministerului de Interne, „strict secrete“ la acea vreme, şeful unităţii a cerut să se se ia „măsuri de verificare complexă de către organele noastre a numitului Piersic Florin, născut la 27.01.1936 în Cluj, semnalat că întreţine relaţii suspecte cu cetățeni străini. Sus-numitul este membru PCR şi activează în organizaţia de bază de la teatrul Naţional din Bucureşti“. Dosarul lui a purtat indicativul „Păun“. Câți BANI câștigă LUNAR un barista angajat la Starbucks România

Acest nume i-ar fi fost dat ca urmare a stilului său de viață haotic, pentru că era „ neserios, lipsea de la repetiţii și facea totul pe fugă“ , ceea ce probabil îi punea în dificultate pe cei care îl supravegheau.

Florin Piersic, "turnat" de prieteni

Printre cei care îl "turnau" pe marele artist se aflau chiar apropiații săi, cum ar fi colegii de scenă și prietenii.

Potrivit sursei citate, la dosarul său apar mai multe caracterizări făcute de colegi. Ei au fost generoși cu dezvăluirea detaliilor despre viaţa amoroasă a lui Piersic, dar şi despre micile ilegalități pe care le comitea. Potrivit acestora, Florin Piersic ar fi vrut să fugă în Israel, juca poker pe bani, nu era serios și lipsea de la repetiții.

Aluzii la lipsurile regimul comunist

La sfârșitul unui spectacol susținut la Ploieşti, Florin Piersic ar fi glumit cu publicul care îi dăruia flori, spunându-le celor prezenți că „mai bine mi-ai da un kilogram de carne şi florile le-aţi duce la cimitir“.

Într-un monolog având ca temă basmul popular, cu Ileana Cosânzeana şi Zmeul Zmeilor, „a parodiat şi actualizat unele aspecte prezentate, făcând trimiteri şi aluzii la satiră cu subînţelesuri la conducerea superioară de stat“.

Abaterile lui Florin Piersic s-au discutat într-o şedinţă, în anul 1982, în care i s-a reproşat neprezentarea sa la repetiţiile pentru piesa „Act Veneţian“, iar la „Coana Chiriţa“ a introdus texte străine în rolul său. Pentru aceste abateri, aflăm din dosar, actorul a fost sancţionat cu 10% din salariu timp de două luni.

Ajuns la o vârstă onorabilă, maestrul i-a iertat pe cei care ar fi putut să-i distrugă viața

Marele actor nu este interesat să studieze dosarul, considerând că faptele de care era suspect erau exagerate sau chiar false.

„Nu am fost curios niciodată să-l văd, pentru că ştiu că nu este nimic adevărat. Vă jur pe memoria părinţilor mei că nu am făcut niciodată rău la nimeni, că nu am atins niciodată, pe nimeni, nici cu degetul. Nu am dat niciodată cu subsemnatul la Securitate. Eu atunci eram băiat tânăr, deja devenisem faimos. Cum adică nu ştiam rolurile când despre mine se spunea că am o memorie de elefant“, a spus

„Mă invidiau. Inventau tot felul de poveşti. Depre toţi scriau. Probabil că îşi luau bani pentru acele minciuni. Adevăraţii prieteni îmi spuneam că sunt un înger. Vreţi să dezgropaţi ceva ce nu există“, spune el.

Viața amoroasă a lui Florin Piersic

De-a lungul veții, Florin Piersic avut trei soții și o relație plină de pasiune cu una dintre cele mai frumoase cântărețe din România. Uneori, chiar el a recunoscut că a mai călcat strâmb în timpul mariajelor, iar în tinerețe era considerat unul dintre cei mai atrăgători bărbați, numir chiar un Don Juan al României. Florin Piersic a avut și numeroase iubite și relații în afara căsniciilor. Una dintre cele mai cunoscute aveturi rămâne cea cu Anglea Similea, pe care însuși actorul a numit-o „un amor nebun”.