Florin Piersic își sărbătorește azi ziua de naștere. Cum arăta în tinerețe actorul considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați români

Celebrul actor își serbează astăzi ziua de naștere. Florin Piersic împlinește frumoasa vârstă de 85 de ani, perioadă încununată de bucurii și momente mai puțin plăcute, dar mai ales de o carieră absolut impresionantă, atât pe scenă, cât și pe marile ecrane. În tinerețe, Florin Piersic era considerat unul dintre cei mai atrăgăatori bărbați din România.

Viața persoanală, demnă de un film

A jucat comedie, dramă, tragedie, personaje istorice, atât în teatru cât și în film, multe dintre roluri fiind foarte apreciate de public, ceea ce demonstrează complexitatea personalității sale artistice, geniul și naturalețea care îl caracterizează atât de bine. Viața persoanlă a celebrului actor este, la rândul ei, demnă de un scenariu de film. Piersic a avut relații amoroase cu multe dintre partenerele sale de scenă, iar în fața altarului a ajuns alături de trei femei, două dintre ele oferindu-i și copii.

De-a lungul vieții, Florin Piersic a fost căsătorit cu trei femei, iar cu două dintre ele a avut și copii. Este vorba despre fiul său, Florin Piersic Junior, care i-a moștenit talentul și care a rezultat din mariajul cu Tatiana Iekel. Florin Piersic și Tatiana s-au căsătorit în 1962, iar povestea de iubire s-a încheiat în 1974. Astăzi, Florin Piersic Junior este la rândul său tatăl unui băiețel adorabil.

Din mariajul alături de Anna Szeles, Florin Piersic mai are un băiat, în vârstă de 45 de ani, pe nume Daniel. În 1975 actorul și Anna Szeles își uneau destinele, însă 10 ani mai târziu s-au separat.

Mai mult decât atât, în 2008, actorul a recunoscut că mai are un copil, o fată pe care a ținut-o secretă.

„Trebuie să vă mărturisesc un lucru important. E bomba serii. Nu am mai spus la nimeni, numai fosta mea soție știe, Ana Szelesz. Copiii mei nu stiu și nici actuala mea nevasta. Făceam filmarile la pelicula "Pintea". Eram pe Iza într-un sat pe care îl cunosc foarte bine. În fiecare zi am observat că la mine la filmare venea o fetita. Marioara o chema. Am văzut-o azi, am văzut-o maine și i-am spus și nevesti-mii. Ana Szelesz știa că visul meu a fost de a avea o fetita, că sunt foarte atașat de fete, așa că o indrageam pe asta mica foarte tare. Îmi era atât de drag de ea, incat veneam și eu la filmari si ajungeam și mă uitam dacă este acolo și abia atunci începeam munca. Dar într-o zi m-am dus la ea și i-am spus: "Asculta, papusa mica. Cum te cheama? Marioara. Și mai cum? Deac. Esti româncă? Da! Și câti ani ai? 9. Extraordinar, am zis. Și de ce te uiti așa lung la mine? Pentru că vă iubesc foarte tare. De ce? Nu știu, dar vă iubesc mult. Și părinții tai?....Eu nu am părinți".

"Gândul meu era la sora mea care se inecase, așa că am vorbit cu femeia, i-am spus că vreau sa o infiez pe Marioara, iar prim-secretarul județului Maramureș, Gheorghe Blaj, m-a ajutat și copila a primit numele Marioara Deac Piersic. Am dat-o la scoală și în fiecare lună i-am trimis salariul meu de la teatru.

Într-o bună zi a venit la mine și m-a rugat sa o ascult. "Sunt acuma mare și m-ati ajutat cum nimeni nu a facut-o, dar vreau să vă rog ceva. M-am îndrăgostit de băiatul ăsta și vreau să mă căsătoresc. Am fost de acord și i-am mers de nas", a explicat Piersic. Fiica sa adoptiva este acum căsătorita, are doi copii și trăiește într-un oraș din sudul țării, relateaza ziare.com.

Tinerețea celebrului actor

Florin Piersic a recunoscut de mai multe ori că a mai călcat și strâmb în timpul celor trei căsnici, iar una dintre scuzele pe care femeile ar putea oricând să o înțeleagă este cu siguranță aspectul fizic. Celebrul actor a fost considerat, multă vreme, unul dintre cei mai frumoși bărbați din România.