Fosta soţie a celebrului antrenor Ionel Ganea, fost component al “Generației de Aur”, a făcut noi declarații despre divorț. Dana Iaru a explicat cum s-au desfășurat lucrurile, dar și ce se așteaptă să primească acum după ce actele au fost semnate.

Reamintim faptul că Dana şi Ionel Ganea au împreună doi copii, Ioana și George, în prezent majori. Cu toate acestea, iubirea celor doi soți s-a stins și nu a mai existat cale de împăcare. Prin urmare, divorțul a fost iminent. Și a fost pronunțat în urmă cu câteva luni de zile. Mai exact, în decembrie 2019. La momentul respectiv, sentința nu a fost deloc pe placul fostei partenere de viață a celebrului antrenor al echipei ACS Poli Timișoara.

Ionel Ganea a divorțat. Averea substanțială cu care s-a ales soția lui

După un proces lung și anevoios, Ionel Ganea și soția sa au divorțat. În urma deciziei magistraților Judecătoriei Făgăraș, fostul atacant al echipei naționale trebuie să îi plătească fostei partenere de viață 5.000 de lei lunar. Deși a fost emisă o hotărâre judecătorească în acest sens, Dana Iaru se îndoiește că va intra în posesia banilor fără să facă scandal.

„El este obligat să îmi plăcească, dar să vedem. La tupeul pe care îl are, sunt ferm convinsă că nu o să primesc nimic. Atât am cerut, atât mi-a admis. 5000 de lei. (...) I-am oferit foarte multe variante și nu a acceptat niciuna și atunci mă văd nevoită să fac partajul că așa mi se pare corect și moral. Este vorba de case, despre terenuri, despre mașini. Nu îmi permit să îi las totul lui.”, a declarat Dana Iaru, conform Antena Stars.

Chiar dacă neînțelegerile cu Ionel Ganea atinsese cote maxime, faptul că s-a luat deja o decizie definitivă în ceea ce privește divorțul de fostul soț nu a mulțumit-o pe Dana Iaru, ci din contră, aceasta a avut un moment de tristețe.

„Miercuri a fost. Nici măcar nu mă așteptam, mă așteptam să respingă ambele apeluri ținând cont de influența pe care o are și de lucrurl care s-au întâmplat până acum. Într-un fel m-am bucurat tare pentru admiterea rentei viagere pentru că 24 de ani nu am lucrat, dar într-un fel am fost tristă pentru că mă așteptam să fiu căsătorită toată viața”, a mai spus fosta soție a lui Ionel Ganea, conform sursei anterior citate.

„Culpa exclusivă a pârâtului-reclamant”

”Admite, în parte, cererea principală formulată de reclamanta-pârâtă Ganea Daniela-Marcela în contradictoriu cu pârâtul-reclamant Ganea Ioan-Viorel.

Respinge cererea reconvențională formulată de pârâtul-reclamant Ganea Ioan-Viorel, în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă Ganea Daniela-Marcela, așa cum a fost modificată.

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părți la data de 08.10.1994 și înregistrată în registrul de stare civilă al municipiului Făgăraș, județul Brașov, sub nr. 283/08.10.1994, din culpa exclusivă a pârâtului-reclamant.

Dispune ca reclamanta-pârâtă să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de Iaru.”

„M-a dat afară din casă”

Potrivit unor surse din apropierea celor doi, fostul internațional și-ar fi alungat soția și fiica din casă. Ganea ar fi avut o legătură sentimentală cu o altă femeie.

„Habar nu am cu cine trăiește. Și chiar nu mă interesează, este strict problema lui ce face cu viața personală. Pentru mine este un capitol steril. M-a dat afară din casă. Și pe mine, dar și pe fiică și nepot. Mie mi-a interzis să mai intru în vreo casă încă de anul trecut. Pe Ioana și pe nepotul meu i-a scos afară încă dinainte ca băiețelul să facă un an, mai exact pe 1 noiembrie”, declara Dana Iaru în luna decembrie 2019.