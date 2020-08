Fuego își serbează azi ziua de naștere

Fuego, pe numele lui Paul Surugiu, își serbează ziua de naștere. Celebrul artist împlinește astăzi frumoasa vârstă de 44 de ani.

Astăzi este o zi mare azi pentru celebrul Paul Surugiu-Fuego, unul dintre cei mai iubiți artiști din țară la ora actuală, cu popularitate covârșitoare, cu numeroase proiecte, turnee și colaborări. Interpretul de muzică ușoară își celebrează ziua de naștere, făcând o vârstă frumoasă, pe care o spune cu seninătate – 44 de ani. De mai bine de 20 de ani reușește să se mențină pe scena muzicală, fiind în permanență în centrul atenției, deși este un artist independent, care trăiește din munca sa.

Anul acesta, artistul a mărturisit că va sărbători cântând, urmând ca în perioada următoare să îi surprindă pe fanii săi cu noi proiecte.

Fuego împlinește astăzi vârsta de 44 de ani. ”Vă aștept la ZIUA MEA”

Fuego își va celebra ziua de naștere alături de publicul său, într-un concert special, ce va avea loc la Teatrul de Vară din Herăstrău, începând cu ora 20.00. Celebrul artist este născut pe data de 23 august 1976, anul acesta împlinind 44 de ani.

"Dragii mei, vă aștept la ZIUA MEA! Ei bine, vreau să-mi petrec cea mai frumoasă zi din câte am avut, alături de voi. Îmi vor fi și prietenii aproape și mă voi bucura de cei 44 de ani pe care-i fac, pe scenă, în fața oamenilor, cu muzica și arta mea, cu band-ul meu și cu amintirile mele! E oarecum atipic, dar sper să-mi fiți aproape. Știu că va fi o seară de vară memorabilă, două ore pline de voie bună, de momente unice, emoție și energie. Exact ce ne trebuie tuturor ca să ne mai revenim puțin!", a declarat Fuego, conform Infomusic.ro.

De-a lungul timpului, îndrăgitul cântăreț a străbătut toți pașii și a luptat pentru a ajunge unde este astăzi. Fuego este iubit în Basarabia, acolo unde susține spectacole de tip eveniment și unde are titlul de Artist al Poporului, cea mai importantă distincție în stat.

Paul Surugiu nu are vanități, își iubește colegii și îi promovează în emisiunea pe care o prezintă la postul național TVR 2, ori de câte ori are ocazia.

Paul Surugiu: ”Nu mă consider star..”

„Nu am și nu am avut niciodată vanități absurde. Sunt mai simplu decât își imaginează mulți. Nu am fițe, nu mă consider star, iar anii și poveștile prin care-am trecut, în cei peste 25 de ani de carieră, m-au călit și m-au făcut să înțeleg că nimeni nu e mai presus decât altcineva pe lumea asta, iar arta are ecouri pentru toatălumea. Și credeți-mă, atât timp cât cineva se regăsește în munca ta, atunciscopul este îndeplinit! Mă simt confortabil în propria piele, am capul peumeri, nu visez cai-verzi pe pereți, știu ce pot și ce vreu să dăruiesc oamenilor, pot face bine dacă stă în puterea mea și sunt mândru de asta. Sunt fericit că am libertatea supremă de a fi eu însumi, de a mă ghida după propriile principii și de a oferi arta publicului meu, în felul în care eu mi-l doresc”, a declarat Paul Surugiu în urmă cu ceva timp, confom Cancan.ro.

Paul Surugiu și-a început cariera în urmă cu 25 de ani, având prima apariție la Festivalul de la Mamaia. De atunci și până acum cariera lui a fost una de succes, el reușind să aibă mereu concerte cu sala plină și casa de bilete închisă.