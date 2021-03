Gabi Luncă, internată în spital după ce s-a infectat cu COVID-19. În ce stare se află artista

Gabi Luncă, una dintre cele mai cunoscute cântăreaţe de muzică populară şi de petrecere din România a ajuns la spital după ce s-a infectat cu COVID-19. Artista în vârstă de 81 de ani rămâne internată la Spitalul Judeţean Ilfov.

Potrivit surselor medical citate de antena3, Gabi Luncă este conştientă, cooperantă şi nu are febră. Totuși, valorile fiziologice sunt putin scăzute, cântăreața având o concentraţie de oxigen în sânge de 90%, iar presiunea de oxigen în sângele arterial de 70.

Gabi Luncă și-a petrecut sfârșitul anului 2017 în spital. Atunci, ea a explicat că a răcit la un eveniment care a avut loc în Germania și a avut probleme cu plămânul stâng. În urmă cu câțiva ani, ea a învins cancerul la sân.

"Am cerut să îmi fie tăiat sânul. Nu mi s-a părut extrem de grav, având în vedere ce am văzut acolo în salon. Ședințele de chimioterapie au fost cele mai grele. Eu am avut părul extrem de mare și, când îl vedeam cum pică, a fost îngrozitor. Că în palmă eram în cap. Am purtat perucă foarte mult timp, dar acum totul este bine", a explicat Gabi Lunca.