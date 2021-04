Gabi Luncă va fi înmormântată cu fast. Ce pregătesc fiicele cântăreței

Gabi Luncă va avea parte de o înmormântare creștinească, după ce ultimul test COVID a fost negativ, potrivit fiicei sale, Rebeca Onorariu.

La eveniment vor fi aduși porumbei albi, dar și un covor roșu. În plus, la locul de veci va avea loc și un mic concert, scrie cancan.ro.

Cântăreața își va dormi somnul de veci în cimitirul Dămăroaia, lângă soțul ei, acordeonistul Ion Onoriu.

„Nu știu de unde vin informațiile astea! Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea sa merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat fiica regretatei Gabi Luncă pentru Click.

Gabi Luncă a pierdut lupta cu virusul COVID-19, după ce plămânii regretatei artiste au fost afectați de temuta boală. La două săptămâni după ce a fost internată la Spitalul Județean Ilfov starea de sănătate a soliste a început să se înrăutățească, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

De unde ar fi contractat Gabi Luncă COVID-19

Potrivit bănuielilor fiicei sale, cântăreața s-ar fi infectat de la menajera pe care o avea în casă. Aceasta nu ar fi realizat că are SARS-CoV-2 și ar fi continuat să ducă o viață normală.

„Din cercetările noastre, îmbolnăvirea mamei s-ar datora menajerei noastre. Ea e cea de la care ar fi plecat boala. Nu a ştiut, nu a realizat în timp util că a luat boala, la rândul ei, iar când a făcut, era prea târziu, fiindcă în cazul mamei s-a impus foarte repede spitalizarea sa, dată fiind şi vârsta pe care o are", a declarat Estera Onoriu, fiica mai mare a lui Gabi Luncă.

Alți doi mari cântăreți s-au stins în ultima săptămână din cauza noului coronavirus. Este vorba despre Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu.