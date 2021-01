Gabriel Cotabiță, după ce s-a vindecat de COVID-19: ''M-am rugat să trec şi peste asta. Acum văd perfect''

La începutul lunii ianuarie, Gabriel Cotabiță a fost transportat de urgență la spital, după ce a prezentat simptome specifice noului coronavirus. În prezent, acesta s-a vindecat, iar acum se simte mult mai bine. Artistul a precizat, într-un interviu pentru impact.ro, că medicii i-au spus că i-au dispărut sechelele de pe inimă.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine aşa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observaţia medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec şi peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, şi dimineaţa şi seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine şi peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soţia mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieşit testul negativ”, susțin jurnaliștii de la impact.ro într-un material cu Gabriel Cotabiță.

Acesta a mai precizat că i-a revenit vederea după ce s-a vindecat de coronavirus.

„Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătăţit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile”, mai spune acesta.

”La ultimele analize, medicii mi-au spus că au dispărut sechelele de pe inimă, că nu se mai vede nimic. Nici nu zici că am fost bolnav.”, a mai adăugat artistul.