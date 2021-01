Gabriel Coveșeanu (Cove), testat pozitiv pentru COVID-19. Ce simptome a avut prezentatorul TV și cum a trecut peste perioada de izolare

Gabriel Coveșeanu, îndrăgitul prezentator de la „Vorbește Lumea” a fost testat pozitiv pentru COVID-19, înainte de Crăciun. În prezent, Cove se află în izolare la domiciliu, iar simptomele cu care s-a confruntat au fost unele ușoare.

Testul lui Cove a ieșit pozitiv înainte de Crăciun, când a mărturisit că a avut nasul înfundat. Acesta a fost și motivul care l-a determinat să se testeze, mai ales că de Sărbători avea să se întâlnească cu cei dragi.

Ce simptome a avut Cove, testat pozitiv pentru SARS-CoV-2

Colegul de platou al Adelei Popescu a povestit că s-a izolat singur, din momentul în care a primit rezultatul pozitiv. Partea bună este că Gabriel Coveșeanu nu a prezentat simptome grave ale bolii, ci doar nasul înfundat și o tuse uscată.

„Pe scurt, povestea e următoarea. Înainte de Crăciun, pentru că o bună prietenă a simțit că aveam nasul ușor înfundat a zis nu ar fi bine să îți faci tu un test să vezi cum stai pentru că poate ai de gând de Crăciun să-ți vizitezi părinții, familia și așa mai departe. Am făcut un test în urma căruia am ieșit pozitiv. Fix din momentul ăla m-am izolat de toată lumea. De mai bine de zece zile sunt în izolare. Partea bună în toată povestea asta este că din fericire nu am avut niciun simptom grav, exceptând acel nas înfundat care a ținut vreo două trei zile și o ușoară tuse seacă. În rest nu am avut nicio altă problemă, nu m-a durt nimic” , a măsrturisit Cove, pentru Vorbestelumea.ro.