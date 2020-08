Gabriela Cristea, aspru criticată de internauți după publicarea unor fotografii. „Nu-și dorește nimeni sa te vadă pleoștită” (FOTO)

Gabriela Cristea nu se sfiește să publice fotografii cu ea fără machiar pe rețelele sociale. De data aceasta, a publicat o serie de imagini cu ea abia trezită din somn. Fanii nu au stat pe gânduri și au taxat-o imediat, fiind nemulțumiți de modul în care vedeta a ales să se pozeze. Internauții au criticat-o, dar alții i-au apreciat naturațețea.

Gabriela Cristea, taxată de internauți

Gabriela Cristea este foarte activă pe Instagram. Îi place să își țină fanii la curent cu ceea ce face. De data aceasta, vedeta a publicat în această dimineață trei fotografii cu ea de-abia trezită din somn. Acestea nu au fost pe placul tuturor fanilor ei, care i-au lăsat mai multe comentarii răutăcioase.

„Inca “chioara” de somn, noaptea a fost “prea scurta”. Buna dimineata si voua!”, a scris Gabriela Cristea în dreptul fotografiilor de dimineață.

După ce au văzut fotografiile în cauză, internauții i-au adresat multe comentarii răutăcioase.

„Urata mai esti dimineata si te mai pui si in poza... spalate un pic pe fata prima”, „Deci când vezi pozele astea nu iti vine sa zici bună dimineața și tie ....vrei sa pari foarte interesanta și curajoasă dar cazi în penibil de multe ori ....imi pare rău, dar NU AI STIL” sau „Ești o femeie frumoasă, cu o familie minunată. Nu te avantajează aceste fotografii. Nu și dorește nimeni sa te vadă pleoștită, când te poți aranja puțin și ne poți oferi o imagine plăcuta celor care te apreciem ca persoana publică. Urmează să te mai pozezi când ești pe toaletă”, au fost câteva dintre comentariile celor care o urmăresc pe Gabriela Cristea.

Cu toate acestea, vedeta a primit și comentarii apreciative din partea fanilor care i-au luat apărarea.

„Doamne cate comentarii rautacioase! Mai oameni buni, nu o mai urmariti daca nu va place! Cand indragesti o persoana, o accepti asa cum e, ca e dimineata, ca e noapte! Fiecare posteaza ce vrea! Of cat de usor e sa jignesti in online”, „Dacă este ceva ce admir la tine in mod special (pe lângă toate celelalte lucruri), este faptul că te iubesti... Asa cum esti. Si ca nu vrei sa vinzi iluzii deșarte... toată lumea arata asa când se trezește. Nu suntem dive la primele ore ale dimineții si mai ales fara machiaj, asa ca felicitări pt asumare. Esti frumoasa, atât pe exterior cat si pe interior” sau „Buna dimineata, asa e si la mine. cine are copii stie de ce”, au fost câteva comentarii din partea celor care i-au luat apărarea vedetei.

Gabriela Cristea, taxată de internauți

Gabriela Gristea a slăbit 25 de kilograme

Gabriela Gristea a reușit să slăbească apropae 25 de kilograme. Vedeta a spus că ajunsese obeză din cauza faptului că a căutat să scape de frustări prin mâncatul excesiv.

„Acum în ultima perioadă n-am slăbit 25 de kilograme, ci adunate rând pe rând, pentru că mai slăbești un pic, te mai oprești, iar mai slăbești...Ar trebui lumea să înțeleagă ce înseamnă obezitate, nu înseamnă să ai 150 de kilograme. Eu am avut obezitate de gradul 1 și am avut undeva pe la 85-86 de kg. Fiecare dintre noi ar trebui să caute în adâncul sufletului, pentru că tu cu tine când rămâi singur cu tine sau când te vorbești cu tine în oglindă tu știi exact care sunt problemele tale și fiecare dintre noi avem probleme...Din cauza vitezei în care trăim, avem tot felul de frustări...e o chestie la nivel mondial și am descoperit că e foarte ușor să scapi de toate frustrările și de toate angoasele și de toate lucrurile care te macină aruncându-te în frigider", a povestit Gabriela Cristea.

„Am hotărât că trebuie să mă echilibrez și știam exact ce am de făcut pentru că de-a lungul timpului am tot avut...Cel mai bine este să încercăm să ne cunoaștem, să îți asculți corpul, în rest sunt niște chestii foarte simple nu trebuie să există ciugulitul pe care l-am pomenit, nu trebuie să mănânci noaptea, bea un pahar de apă și totul se rezolvă. Vai ma doare capul de foame, nu există așa ceva, trebuie făcut program...", a mai spus ea.