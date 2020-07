Gabriela Cristea a povestit luni seară, în emisiunea "Sinteza Zilei", cum a reușit să slăbescă cele aproape 25 de kilograme pe care le acumulase pe parcursul celor cele două sarcini, dar despre ce metode a aplicat și ce care au fost motivele care au determinat-o să își dorească să trăiască mai sănătos.

Gabriela Cristea a mărturisit că ajunsese la o greutate la care era considerată obeză

Vedeta a spus că ajunsese obeză din cauza faptului că a căutat să scape de frustări prin mâncatul excesiv.

"Acum în ultima perioadă n-am slăbit 25 de kilograme, ci adunate rând pe rând, pentru că mai slăbești un pic, te mai oprești, iar mai slăbești...Ar trebui lumea să înțeleagă ce înseamnă obezitate, nu înseamnă să ai 150 de kilograme. Eu am avut obezitate de gradul 1 și am avut undeva pe la 85-86 de kg. Fiecare dintre noi ar trebui să caute în adâncul sufletului, pentru că tu cu tine când rămâi singur cu tine sau când te vorbești cu tine în oglindă tu știi exact care sunt problemele tale și fiecare dintre noi avem probleme...Din cauza vitezei în care trăim, avem tot felul de frustări...e o chestie la nivel mondial și am descoperit că e foarte ușor să scapi de toate frustrările și de toate angoasele și de toate lucrurile care te macină aruncându-te în frigider."

Cele două fiice au fost motivul principal pentru care prezentatoarea a decis să slăbească

Cristea a mai povestit că greutatea în exces devenise o povară atât fizică cât și psihică.

"A fost un exercițiu de voință, de autosugestie, pentru că am început să vorbesc ci mine nu aveam o problemă cu cei din jurul meu, oameni mă acceptau, soțul mă iubește necondiționat, avem un timp de relație sănătoasă, nu ne iubim pentru cum arătăm, doar că eu nu mă simțeam confortabil cu mine nici fizic și nici psihic. Am două fete mici și m-am gândit că trebuie să fiu fresh și tânără și în putere și sănătoasă pentru ele. Familia mea mi-a dat putere și m-a făcut să consider că trebuie să merg mai departe pentru mine. Am stat de vorbă, cum o să fac...A durat ceva vreme pentru că m-am apucat m-am mai lăsat, dar a venit o zi, am spus până aici a fost..."

Gabriela Cristea s-a îngrășat datorită micilor gustări pe care le servea seară de seară

Prezentatoarea tv a realizat că micile gustări pe care le servea noaptea în fața televizorului au contribuit la creșterea în greutate.

"Eu am slăbit în ultimele două luni cam 15 kilograme. M-am îngrășat pentru că stăteam seara până târziu și mă uitam la televizor, mai ales în perioada asta cu Covid-ul. Au apărut căpșunile și îmi luam câte un bol de căpșuni și mâncam...sau hai să mâncăm niște semințe seara... Am făcut un tort am zis că îl duc nu-știu-cui și am zis să tai și eu o felie că nu o fi mare nenorocire. Si de aici guști un pic și de acolo un pic și ajungi la picul ala care se dezvoltă masiv. E adevărat că eu acumularea de kilograme am avut-o și datorită faptului că acumularea de kilograme am avut-o pentru că am fost cam 3 ani însărcinată... În cazul femeilor, lucrurile genetic vorbind sunt și mai grave decât la bărbați genetic vorbind, pentru că ele fiind purtătoare de sarcină, organismul acumulează și mai multe depozite pentru că rămâne însărcinată și nu are din ce să ducă sarcina să aibă de unde... Am zis ok, am fost însărcinată, nu mai fac copii, gata ne oprim aici, am o familie, ce facem?!"

Gabriela Cristea s-a înarmat cu multă voință și a renunțat la mâncatul noaptea



"Am hotărât că trebuie să mă echilibrez și știam exact ce am de făcut pentru că de-a lungul timpului am tot avut...Cel mai bine este să încercăm să ne cunoaștem, să îți asculți corpul, în rest sunt niște chestii foarte simple nu trebuie să există ciugulitul pe care l-am pomenit, nu trebuie să mănânci noaptea, bea un pahar de apă și totul se rezolvă. Vai ma doare capul de foame, nu există așa ceva, trebuie făcut program...", a mai spus ea.