Gabriela Cristea, lovită de depresie. Mărturisirea făcută de prezentatoarea tv

Gabriela Cristea a vorbit despre momentele grele prin care trece în ultima perioadă de timp, cauzate în special de pandemia de coronavirus. Fosta prezentatoare TV a mărturisit faptul că se confruntă cu o stare de depresie.

Gabriela Cristea traversează o perioadă delicată

Într-o filmare, Gabriela Cristea a dezvăluit că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Fosta prezentatoare TV a făcut un apel către persoanele care au fost în aceeași situație, și le-a rugat să-i împărtășească trucurile care le-au folosit pentru tratarea bolii care nu îi dă pace.

În vârstă de 45 de ani, fosta prezentatoare a spus că printre stările neplăcute pe care le are acum se numără și faptul că nu poate dormi. Astfel, vedeta a ajuns să folosească în unele zile valeriană.

”Mă gândeam să vorbim astăzi despre un subiect mai delicat așa… pentru că și eu trec printr-o experiență destul de ciudată, nici nu știu cum s-o definesc. Voiam să vorbesc un pic despre stările astea de anxietate, de angoasă pe care le avem. Pentru că, eu, una, mă resimt, mai ales după perioada asta de pandemie. Și e clar că nu o să se întâmple peste noapte să ne treacă toate lucrurile. Și, se pare că perioada de pandemie oricum se prelungește. Voiam să vorbim un pic despre anxietate și despre toate stările prin care trecem, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați spus că: «Vai, ai un spirit foarte vesel!»Și «De unde îmi găsesc întotdeauna energia?».

Nu-mi găsesc întotdeauna energie, sunt și eu un om ca oricare altul. Eu am avut niște probleme la un moment dat, nu știu dacă v-am povestit despre ele. Cred că am mai povestit așa… în timpul sarcinii cu Victoria, mie mi-a fost fost foarte frică de momentul nașterii. Foarte, foarte, foarte frică! Lucru care nu s-a mai întâmplat la Iris, pentru că știam deja despre ce e vorba.

Mie mi-e frică de operații în general, mi-e frică de spital. N-am stat în spital în viața mea decât de trei ori: și asta s-a întâmplat cu fetele – de două ori când am născut și o dată când am stat internată cu Iris. Două nopți, atunci când a făcut enterocolită și mi-a fost frică să nu se deshidrateze prea tare și am preferat să stăm internate în spital.”, și-a început Gabriela Cristea TV șirul mărturisirilor.

“Am făcut un soi de depresie”

Ulterior, partenera de viață a cântărețului Tavi Clonda a dezvăluit cu ce stări, trăiri, gânduri se confruntă în prezent.

“În ultima vreme, mă resimt și, probabil că foarte mulți dintre noi, am făcut așa… ca un soi… nu știu dacă să-i spun depresie. Eu, de exemplu, mie nu-mi vine să mai ies din casă, nu știu cum sunteți voi. Bine, mi-am făcut și o oază de relaxare și de rai aici, la noi acasă și, probabil, și ăsta e motivul. (…). Mă simt bine, mă simt protejată la mine acasă. (…). Mi-e frică, de fapt, să ies din zona mea de confort. (…). Vă întreb pe voi cum ați rezolvat toate chestiile astea, pentru că, până la urmă, avem nevoie să ne ajutăm unii pe ceilalți și să ne recunoaștem problemele pe care le avem. Eu recunosc că mă resimt după această perioadă și, nu știu, am început să am probleme din nou cu somnul, dar nu atât de grave cum le aveam atunci. Nu am atacuri de panică, nu plâng, nu sunt depresivă ș.a.m.d. Doar că nu mă mai regăsesc așa cum mă regăseam înainte, adică nu mai am același chef și energie și… (…). Mă gândeam să încep să fac sport”, a mai spus fosta prezentatoare TV.