Cine este George Alberts, primul soț al medicului Adina Alberts, mort în urma infecției cu noul coronavirus

Bancherul olandez George Alberts, fostul soț al chirurgului Adina Alberts, s-a stins din viață în urma infectării cu SARS-CoV-2. În vârstă de 66 de ani, bărbatul se afla la Institutul Matei Balș din Capitală, fiind în comă de aproximativ 10 zile, iar medicii nu ar mai fi putut face nimic pentru a-l salva, scrie Impact.

Fostul soț al Adinei Alberts a pierdut lupta cu COVID-19, iar vestea a fost dată de unul dintre apropiații acestuia, Paul Wood, pe contul său de Facebook. Medicul Adina Alberts a postat la rândul ei un mesaj emoționant pe rețelele sociale, cu ocazia tragicului eveniment.

Cine este George Alberts, fostul soț al Adinei Alberts

În 2005, bancherul George Alberts a fost numit în funcția de Director General Adjunct al băncii Piraeus Bank Roamania (PBR). Înainte de această numire, Alberts a mai avut funcții importante la ABNAmro Bank, în Banca Țiriac, el a fost cofondator al Motoractive Leasing, notează Impact.ro.

Bancherul a fost căsătorit cu Adina Alberts, aceasta fiind în prezent soția politicianului Viorel Cataramă, cel care a dorit să se infecteze singur cu SARS-CoV-2, mergând într-un focar.

Adina Alberts, mesaj emoționant după decesul fostului soț

Medicul chirurg a postat un mesaj emoționant pe contul personal de Facebook, la aflarea veștii că fostul soț a decedat, după trei săptămâni de luptă cu noul coronavirus.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

„S-a zbătut 3 săptămâni ca să supraviețuiască. Din păcate nu a reușit. Nu, nu l-a răpus acestă boală pandemică deși se infectase cu Sars-Cov2 în urmă cu câteva săptămâni. Ci sistemul de sănătate românesc care este în mare parte bolnav și plin de bube! Sunt prea tristă acum ca să fac o analiză “la rece”. Și prea scârbită. Dar lucrurile nu trebuie să rămână așa. GEORGE ALBERTS s-a stins aseară, la 66 de ani, răpus de crasa indolență a unor membri ai personalului medical dintr-un mare spital public bucureștean. De naționalitate olandeză, a iubit România imediat ce a pus piciorul pe aceste meleaguri. Se întâmpla asta în urmă cu 25 de ani! Dar țara asta i-a venit “de hac”! Dumnezeu să-l ierte și să îl primească alături de EL!”, a scris ea pe contul de Facebook.

Prietenii apropiați ai bancherului George Alberts au transmis la rândul lor o serie de mesaje de condoleanțe familiei și au ținut să își reamintească câteva dintre momentele petrecute alături de fostul soț al Adinei.

„Dragul nostru prieten George Alberts a murit aseară din cauza complicațiilor coronei. Verificându-mi telefonul, mi-am dat seama că avem sute de amintiri plăcute împreună, de la Tanzania la Madrid și chiar aici, în România, cine de Crăciun în Marriot, brunch la DonCafe (încă îmi plac ouăle Benedict), nenumărate petreceri și evenimente. Sunt recunoscătoare pentru toate acestea, pentru timpul petrecut împreună, pentru sfaturile, prietenia și joie de vivre. Și nu voi uita niciodată ultimul tău sfat, acum 2 săptămâni, să-mi porți mereu zâmbetul. Îți mulțumesc că exiști în viața mea!”

„Cea mai trista veste pe care am primit-o in ultima vreme! Unul dintre cei mai misto oameni (sefi) cu care am lucrat in sistemul bancar, s-a stins noaptea trecuta, dupa ce a pierdut lupta cu virusul COVID! Dumnezeu sa te odihneasca in pace, George!”, sunt câteva dintre mesajele transmise în mediul online, potrivit Impact.ro.