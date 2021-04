George Burcea, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața lui. A dormit două luni în mașină, în fața blocului Vivianei Sposub

Coincidență incredibilă în viața lui George Burcea. Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Viviana Sposub, de mai bine de un an, însă nu este pentru prima dată când drumurile lor se încrucișează.Fostul soț al Andreei Bălan a povestit că, în cele mai grele momente din viața lui, a dormit în mașină, în fața blocului Vivianei.

Pe când era un adolescent și avea 15 ani, George Burcea ar fi fost păcălit de câțiva prieteni care i-ar fi promis un loc de muncă. Astfel, actorul a fost nevoit să locuiască o perioadă în stradă, mai exact, timp de două luni a dormit într-o mașină veche.

Autoturismul ar fi fost parcat chiar în fața blocului în care Viviana Sposub locuia cu părinții ei, pentru că cei doi împart aceleași rădăcini, ambii find din Botoșani.

”Din întâmplare, m-am întâlnit cu un băiat, vreo 20 de ani și cărare pe mijloc. El venea la bunica, în fiecare vară. Mi-a spus că are o garsonieră, pentru care cerea aproape cât un salariu de la vremea aia. În fiecare seară furam pepeni, dimineața furam pâine. I-am spus că am nevoie de un loc de muncă. M-am angajat cu 250 de lei pe lună la pavaje. După ce făceai pavajele alea, dacă se crăpau dalele, îți scădeau banii și nu mai luai niciun ban.

Am stat la el, îi plătisem și mi-a dat țeapă. Mi-a luat și casetele pe care le aveam cu mine. Am locuit iar pe stradă, un alt prieten mi-a zis că are o mașină veche și am stat două luni de zile în mașina aia, chiar în fața blocului Vivianei”, a povestit George Burcea, potrivit cancan.ro.