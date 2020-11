George Burcea, supărat că Andreea Bălan nu-i permite să-și vadă fetițele. Cântăreața nu-l primește fără rezultatul negativ al testului COVID

Andreea Bălan trece prin momente extrem de dificile, însă a decis să-l țină pe George Burcea la distanță de ea și de cele două fetițe pe care le au împreună. Actorul acuză că încearcă să-și vadă fetițele după ce a ieșit din carantină, însă artista nu-i dă nici o șansă.

Bucea a declarat pentru fanatik.ro, că ultima dată a discutat cu fosta soție înainte ca aceasta să se interneze. Atunci, ea i-ar fi cerut să vină cu rezultatul testului COVID negativ, dacă vrea să-și vadă fetițele.

Actorul spune că după această conversație n-a mai reușit să ia legătura cu niciunul dintre apropiații vedetei și chiar a mers la poarta ei, însă nu i-a deschis nimeni.

"Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic.

Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău. În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate”, a declarat fostul soț al Andreei Bălan, pentru sursa citată.

ATENȚIE, ROMÂNI! Noua metodă prin care escrocii își ÎNȘALĂ victimele. Ce este „METODA COVID”

Andreea Bălan se află în continuare internată în spital

Cântăreața a trecut prin momente extrem de dificile. Ea a ajuns în noaptea de luni spre marți la spital, din cauza unor dureri abdominale insuportabile. Medicii au stabilizat-o, dar se pare că Andreea a fost la un pas de septicemie (infecție generalizată). Joi, ea a povestit că medicii au diagnosticat-o cu un abces abdomnial și că au evitat operația în ultimul moment, preferând să-i dreneze lichidul.