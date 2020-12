George Clooney, spitalizat cu pancreatită, după ce a slăbit enorm pentru un rol

George Clooney a fost internat cu pancreatită, după ce s-a forțat să slăbească 12 kilograme într-un timp extrem de scurt, pentru rolul din cel mai recent film în care a jucat, The Midnight Sky.

Renumitul actor, care a fost și regizor al peliculei, a admis că a fost neglijent cu starea de sănptate, ceea ce i-a pus viața în pericol și l-a trimis direct la Urgență.

George Clooney: Extreme weight loss for The Midnight Sky led to pancreatitis https://t.co/RksV6cxeZK