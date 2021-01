Gerry Marsden, interpretul hit-ului „You'll Never Walk Alone”, a murit la vârsta de 78 de ani

Gerry Marsden, muzicianul britanic care a cucerit publicul în anii 60 a decedat la vârsta de 78 de ani. Evenimentul tragic a fost anunțat de către familiei, în cursul zilei de duminică, nptează Agerpres. Artistul s-a bucurat de dragoste publicului ca solist al trupei Gerry And The Pacemakers, iar hitul care l-a consacrat a fost chiar „You`ll Never Walk Alone”.

Familia a dat vestea tristă, în dimineața zilei de duminică. „Gerry a murit în cursul dimineţii zilei de azi după o scurtă suferinţă care nu a avut nicio legătură cu COVID-19. Soţia sa, fiicele şi nepoţii sunt devastaţi”, a transmis familia artistului, potrivit sursei citate mai sus.

Managerul artistului a confirmat vestea tristă, pentru Sky News, iar Pete Price, celebrul prezentator de radio, a ținut să își exprime profundele sentimente de regret pentru moarte bunului său prieten, pe contul de Twitter.

It’s with a very heavy heart after speaking to the family that I have to tell you the Legendary Gerry Marsden MBE after a short illness which was an infection in his heart has sadly passed away. Sending all the love in the world to Pauline and his family. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/Ezd9WcdeQK