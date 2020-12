Gestul făcut de Eminem față de Rihanna, la 10 ani după ce i-a luat apărarea lui Chris Brown

Eminem a avut nevoie de ani întregi pentru a-și cere față de Rihanna, după ce într-o piesă din anul 2011 îi lua apărarea lui Chris Brown, care a agresat-o fizic pe faimoasa cântăreața de muzică pop.

Eminem i-a cerut scuze Rihannei, în noua lui piesă „Zeus”

Zilele trecute, Eminem a lansat un nou album. Pe lângă noul album surpriză „Music To Be Murdered By - Side B”, Eminem a lansat și un nou videoclip, pentru piesa „GNAT”, cu versuri precum: „These bars are like COVID / You get 'em right off the bat”.

Totul face parte din campania de promovare pentru ediția deluxe a celui mai recent album al său, „Music To Be Murdered By”, care a fost lansat la începutul anului. Cu toate acestea, fanii sunt mult mai entuziasmați de noul material discografic, acel Side B, decât de versiunea deluxe în sine.

Pe acest nou album sunt multe piese bune, dar există o melodie anume, pe care Eminem îi cere scuze Rihannei.

Este vorba despre „Zeus”, melodie pe care Eminem a compus-o în semn de iertare.

„Iartă-mă, din toată inima pentru acea piesă. Îmi pare rău, Ri. Nu trebuia să-ți creeze durere. În orice caz, a fost greșit din partea mea”, a spus celebrul rapper, conform Aleph News.

Motivul pentru care-și cere scuze este că anul trecut a apărut pe internet o piesă în care Eminem avea o bucată în care-i lua partea lui Chris Brown. De menționat este că piesa respectivă n-a fost niciodată lansată oficial și era veche de aproape un deceniu.

Cine este Rihanna

La cei 32 de ani ai săi, Rihanna este cea mai bogată cântăreaţă din Marea Britanie. Ea a debutat în lumea muzicală în 2005, prin lansarea albumului „Music of The Sun”, care a inclus single-ul „Pon de Replay”. Succesul artistei a venit o dată cu cel de-al treilea material discografic - „Good Girl Gone Bad”, care a inclus piesa „Umbrella”. Au urmat apoi diverse colaborări cu artiști precum Drake, Shakira, Justin Timberlake, Coldplay și Eminem, iar în scurt timp Rihanna a devenit cea mai bine vândută artistă a tuturor timpurilor.

În prezent, cântăreața are opt albume lansate, opt premii Grammy și opt American Music Awards.

Revista Forbes a clasat-o pe Rihanna, pe cea de-a patra poziție în topul celor mai bogate celebrități, în anul 2012.