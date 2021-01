Gheorghe Gheorghiu și-a găsit sufletul pereche la New York. Iată ce artiști celebri au fost aleși nași

Gheorghe Gheorghiu se pregătește să se căsătorească departe de plaiurile mioritice. Artistul în vârstă de 67 de ani a pobvestit în emisiunea "La Măruță" că se însoară cu o femeie pe care o cunoaște de aproape 30 de ani. Gabriela are 50 de ani și a fost cerută în căsătorie de cântăreț chiar în Ajun de Crăciun.

”Am realizat că vine o vreme când orice bărbat serios trebuie să se așeze la casa "ei". Deocamdată mă așez la casa ei. Sunt la New York acum. Ne-am cunoscut acum 30 de ani, am colaborat încă din '93. Mereu a fost asa o chimie intre noi. Inevitabil urmează și nunta. Nu știu dacă o să facem chestii cum fac adolescenții, cu rochie de mireasă, dar o să facem o petrecere frumoasă și o să ne îmbrăcăm civilizat. Ea, din căsnicia precentă, are un băiat și o fată. Andra, fiica mea, s-a bucurat. Mi-a zis că trebuie să fie cineva care să aibă grijă de mine, pentru că noi ne vedem rar”, a declarat artistul.

Cântărețul a mai declarat la Antena Stars că evenimentul mult așteptat de toată lumea va avea loc în câteva luni, dacă restricțiile pandemiei de coronavirus. În plus, a mărturisit că vor fi conduși la altar de interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu și soțul ei.

Cine este logodnica lui Gheorghe Gheorghiu

Gabriela Băncescu este cunoscută în cadrul comunității de români din New York datorită afacerilor pe care le are acolo. Restaurantul pe care îl deține găzduiește numeroase evenimente artistice și culturale de peste Ocean. Pe langă acest aspect, Gheorghe Gheorghiu și Gabriela mai au în comun și originile. Ambii sunt din Brașov, iar acest lucru pare să-i fi apropiat extrem de tare.

Cântărețul a cerut-o de soție în seara Ajunului de Crăciun, în timp ce desfăceau cadourile.

”A fost un moment rapid, tocmai ne-am dus la bradul de iarnă, am făcut Crăciunul în Orlando și ne duceam să defacem cadourile și atunci mi-a venit ideea. Am fost foarte emoționant, aoleu cât mi-a trebuit să scot inelul din buzunar. Am scos inelul i l-am pus, ea nu s-a așteptat! S-a emoționant atât de tare încât abia am oprit-o din plâns”, a spus Gheorghe Gheorghiu la Antena Stars.

Cântărețul a avut o relație cu Anca Țurcașiu, în anii ’90, însă nu s-au căsătorit niciodată. Povestea lor de dragoste a durat patru ani. În schimb, artistul are o fată, Andra-Ștefania, cu fosta soție, Camelia. Cele două locuiesc tot peste Ocean, în San Francisco. Anca Țurcașiu povestea într-un interviu că a suferit în relația cu Gheorghe Gheorghiu.