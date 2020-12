Gheorghe Turda, testat pozitiv pentru COVID-19. Artistul își va petrece sărbătorile în izolare

Gheorghe Turda a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Interpretul de muzică populară a acuzat simptome specifice noului coronavirus, motiv pentru care a decis să se testeze. Între timp, plămânii artistului au avut de suferit, iar medicii l-au tratat cu antibiotice. Din păcate, testul a confirmat diagnosticul de infectare cu SARS-COV-2.

Artsitul în vârstă de 72 de ani crede că a luat virusul dintr-o excursie pe care a efectuat-o la salină în Prahova. Chiar dacă medicii l-au trataAcesta își va petrece sărbătorile de iarnă în izolare.

„Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de covid şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit. Acum voi sta în casă timp de 14 zile sau cât va fi nevoie să fiu bine, asta e important”, a Gheorghe Turda pentru Click.ro.