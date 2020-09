Gigi Becali a ajuns la epuizare: „Sunt scârbit de tot. Am dat block tuturor, am renunțat la televizor"

Gigi Becali este unul dintre cele mai mediatizate persoane publice din România postdecembristă. Politica, actele sale caritabile și mai ales, fotbalul l-au adus în atenția presei, de-a lungul ultimilor două-trei decenii. În 2020 însă, omul de afaceri spune că este hotărât să facă o schimbare radicală.

„Tată, vă rog din suflet să mă lăsați. Presa a ajuns rău de tot și eu prefer să stau deoparte. Am renunțat până și la televizor, nu mai am. Pentru că sunt scârbit de tot. Cine sunt eu, să salvez lumea? Pe mine mă știu 22 milioane de români. Nu le pot rezolva problemele tuturor.

Am dat 'block' tuturor ziariștilor. Vreau să-mi trăiesc viața în liniște. Voi sunteți ultimii cu care mai vorbesc. Vă rog să uitați de mine. Gigi Becali nu mai vă face vouă subiecte. Regret că ajung să anunț prin telefon. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am renunțat la televizor, habar nu am ce se mai petrece”, a declarat Gigi Becali pentru Cancan.ro.

Super-transfer ratat de Gigi Becali la FCSB

Alexandru Crețu (28 de ani), mijlocașul central de la Maribor, adus în atenția suporterilor la națională de către Mirel Rădoi, ar fi putut ajunge la FCSB.

În urmă cu 5 ani, pe vremea când juca la Poli Iași, Crețu ar fi putut ajunge la FCSB. Becali era dispus să ofere 250.000, dar Prunea, directorul de la moldoveni, a cerut dublu.