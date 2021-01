Gigi Becali a luat foc după ce Anamaria Prodan l-a amenințat că-l scoate „din bocanci": „Totul are o limită! Ce circ făcea cu soțiile fotbaliștilor. Se văitau toate!"

După rafala de jigniri a Anamariei Prodan, Gigi Becali oferă replica în scandalul momentului din fotbalul românesc.

Patronul de la FCSB a povestit cum impresara ar fi „terorizat" soțiile fotbaliștilor, cu insistențele sale.

„Știe ea ce circ ieșea prin cantonamente, când le zăpacea de cap pe soțiile fotbaliștilor de la noi de la echipă să semneze bărbații lor cu ea ca impresar.

Se văitau nevestele pe la bărbații lor că nu scapă de ea. A uitat cum se ruga de unul și de altul să semneze cu ea când era Reghe antrenor?

Sau a uitat ce voia să facă când erau Giovanni cu Victor în pușcărie? Lui Reghe nu îi este rușine așa un pic de mine să o lase să vorbească în așa fel de Gigi Becali? Cum poate să folosească cuvintele alea la adresa mea sau a lui Giovanni?", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Gigi Becali, mesaj pentru Anamaria Prodan: „Totul are o limită"

Gigi Becali a atenționat-o pe Anamaria Prodan că trebuie să înceteze cu amenințările. Impresara a anunțat că este gata să-i scoată „din bocanci" pe Gigi și Giovanni, dacă vor continua cu declarațiile deranjante.

„Dar e vina mea, că doar eu am lasat-o să stea prin preajma mea ca să îi dau și ei valoare, dar gata, totul are o limită. Nu mai sunt «patroane?»" Nu mai sunt eu ala Gigi «familia mea»?

Păi ea se ridică vreodată la valoarea lui Giovanni ca impresar? A fost ea vreodată în viața ei impresar de talia lui Giovanni? Să înceteze cu amenințările, iar eu vă spun sincer că nu o să mă mai vedeți să îi dau răspuns la atacul unei femei", a mai declarat Prodan.