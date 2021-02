Gina Carano, concediată din serialul „The Mandalorian”. Declarația controversată pe care a făcut-o actrița despre evrei și Holocaust

Colaborarea dintre actrița Gina Carano și Lucasfilm, compania care produce serialul The Mandalorian, a încetat, în urma declarațiilor controversate pe care starul le-a făcut în social media, cu privire la Holocaust și la evrei. Un purtător de cuvând al companiei a anunțat într-un comuncat că vedeta nu va reveni în serial și nici nu există o posibilă colaborare în viitor.

Mai mult decât atât, agenția de talente UTA a renunțat la colaborarea cu Gina Carano, tot în urma declarațiilor controversate făcute de brunetă în mediul online.

Gina Carano, declarații controversate despre evrei și Holocaust

Concedierea actriței Gina Carano vine după ce vedeta a postat un mediul online un mesaj controversat, în care susține că a fi republican în zilele de astăzi este ca și cum ai fi fost evreu în vremea Holocaustului. Mai mult decât atât, potrivit CNN ea a agăudat și că „Cum poate fi diferit de acest lucru, când urăști pe cineva pentru alegerile sale politice”.

Actrița a șters ulterior postarea, însă o serie de prin-screenuri realizate de internauți au făcut înconjurul internetului. Fanii au solicitat chiar Lucasfilm și Disney+ să o concedieze pentru afirmațiile făcute.

În cursul zilei de miercuri, hastagul #FireGinaCarano a fost una dintre cele mai populare construcții de acest fel, utilizate în mediul online, iar ulterior Lucasfilm a decis să încheie definitiv colaborarea cu starul în vârstă de 38 de ani.

Lucasfilm a concediat-o pe actriță din serialul The Mandalorian

În urma scandalului apărut în mediul online, Lucasfilm a decis să o condecieze pe actriță din serialul The Mandalorian, din franciza Str Wars, difuzat pe Diseny+.

„Gina Carano nu mai este angajată a Lucasfilm şi nu există planuri ca ea să fie în viitor. Fără îndoială, postările ei din social media care denigrează oamenii pe baza identităţilor culturale şi religioase sunt aberante şi de neacceptat”, a anunțat un purtător de cuvând al comapniei, potrivit sursei citate mai sus.

Totodată, agenția de talente UTA, care se ocupă de impresarierea lui Carano a decis să renunțe la orice fel de colaborare cu ea.

Potrivit CNN, mai multe surse din Lucasfilm au anunțat că angajatorul ar fi dorit să încheie acestă colaborare de mai mult timp, lucrur care nu s-a concretizat până acum. Declarațiile făcute de actriță în mediul online ar fi umplut însă paharul, conducând la eliminarea ei din serial.

Mai mult decât atât, aceleași surse care au anunțat faptul că compania își dorea să o concedieze de mai mult timp, susțin că Gina Carano ar fi avut o serie de discuții cu Disney+ pentru producția propriului serial.

Pentru moment, nu se știe ce se va întâmpla cu persoanjul Cara Dune, războinica din serialul The Madalorian. Lucasfilm nu a anunțat dacă acesta va exclus în totalitate din producție sau va fi interpretat de o altă actriță.

Gina Carano ar fi urmat să apară în următoarul sezon, „The Rangers of the New Republic”, dar având în vedere că a fost concediată, nu se știe pentur moment care va fi soarta producției sau a persoanjului.