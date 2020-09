Gina Pistol a recunoscut oficial: Este însărcinată (VIDEO)

Gina Pistol a recunoscut oficial că este însărcinată și că împreună cu Smiley vor deveni părinți. Anunțul a fost făcut de vedeta TV pe pagina sa de Facebook.

„În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinataăpe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastra! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut ca totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni ! Este mult râs, mult plâns de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi, cu toata recunostinta pentru sustinerea si mesajele pe care le-am primit pana acum. Multumim!”, a scris frumoasa pe Gina.

Totodată, Gina și Smiley doi au decis să răspundă într-un video la toate întrebările pe care le-au primit de-a lungul timpului despre relaţia lor şi despre sarcina Ginei.

Chiar dacă şi-au ţinut relaţia ascunsă timp de trei ani, în cele din urmă au hotărât să nu mai ascundă "detaliile" din viaţa lor.

"Îmi plăcea că erai băiat bun. Îmi plăcea că erai exact genul de băiat pe care să-l duci acasă, să-l cunoască mama ta.", îi mărturiseşte Gina artistului.

Gina şi Smiley sunt pregătiţi să devină părinţi

Și Smiley a ținut să facă anunțul, în descrierea videoclipului postat pe Youtube.

„A inceput joaca! Suntem fericiti, ne simtim si mici, si mari, radem, dar si plangem de emotii, incepem sa ne conturam un Acasa al nostru. Impartim cu voi, prin acest video, bucuria noastra care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar si la propriu:) Multumim de rabdare, de sustinere si de mesaje.”, a scris artistul

