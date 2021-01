Gina Pistol, fascinată de fotografia cu bebelușul ei. Cum arată fetița vedetei și ce greutate are

Gina Pistol și Smiley așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor strânge bebelușul în brațe. Până atunci, viitoare mămică se consolează cu imaginile de la ecografie, dar și cu informațiile pe care i le furniează o renumită aplicație mobilă.

Recent, prezentatoarea TV a postat o imagine generată de aplicație, care îi arată cum arată fiica ei, în burtică, în acest moment, adică cu câteva săptămâni înaninte să vină pe lume. Vedeta a recunoscut că verifică "statusul" bebelușei foarte des.

Pe baza datelor oferite de Gina, aplicația a generat o fotografie cu fătul, dar și greutatea lui, care ar trebui să fie cuprinsă între 1.500 și1.700 de grame, ca un „dovlecel de iarnă”, așa cum a descris-o aplicația. Totodată, la 30 de săptămâni, fetița lui Smile are aproximativ 41 de centimetri.

Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți în martie

Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani, iar în 2020 au făcut marele anunț. Prezentatoarea TV și cântărețul vor deveni părinți pentru prima oară. Cei doi vor avea o fetiță, după cum au anunțat pe rețelele sociale.

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine…

Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem", au povestit cei doi într-un videoclip postat pe YouTube, în vara acestui an.