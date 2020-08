Gina Pistol, însărcinată cu Smiley?! Apropiații au dat-o de gol, iar burtica confirmă vestea (GALERIE FOTO)

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți la începutul anului viitor. Cele două vedete formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz și se pare că s-au și logodit în secret.

Gina Pistol și Smiley au ținut ascunsă sarcina

Ei sunt extrem de discreți și au ținut mult timp relația ascunsă, la fel ca și sarcina. Chiar dacă informația nu a fost confirmată de niciunul dintre ei, potrivit ciao.ro,blondina se află la sfârșitul primului trimestru de sarcină, iar micuțul ar urma să vină pe lume peste aproximativ o jumătate de an.

“Ginuta ar fi gravidă în câteva săptămâni, ar fi în primul trimestru de sarcină. Acest secret îl știu doar câțiva apropiați, foarte puțini la număr. Momentan nu ar vrea să dezvăluie nimic cei doi, nici lor nu le vine să creadă, sunt extrem de emoționați. Ei sunt împreună de câțiva ani și n-au prea vorbit despre povestea lor de iubire, cu atât mai puțin despre emoțiile, bucuriile, sau viața lor privată. Perioada de izolare i-a apropiat foarte tare, au petrecut mai mult timp împreună, și probabil au decis să facă lucruri mărețe împreună, chiar și o familie. În anturajul lor, extrem de restrâns, se vorbește acum despre această sarcină”, a declarat un apropiat al cuplului pentru ciao.ro.

Burtica a dat-o de gol pe celebra blondă

La începutul lunii august, Gina Pistol a postat pe Instagram o fotografie în burtica începe să se întrevadă, lucru remarcat imediat de admiratorii din mediul online, care nu s-au sfiit să-i pună întrebarea capcană.

"Mi se pare mie sau vad puțină burtică?", a întrebat o fană.

"Băusem o bere", a răspuns Gina în glumă.

Gina și Smiley, opriți de poliție în drum spre mare

Cei doi îndrăgostiți au plecat spre mare miercuri, însă au avut parte de o supriză neplăcută pe autostradă: au fost opriți de poliție din cauza vitezei cu care conducea cântărețul. Oamenii legii i-au cerut acestuia să facă și un test antidrog, căruia vedeta s-a supus, deși s-a arătat puțin încurcat pentru că nu mai participase niciodată la un asemenea control.

Pe scaunul din dreapta aștepta cuminte Gina Pistol, care era îmbrăcată într-o rochie vaporoasă și care s-a așezat într-o poziție din care și-a ascuns burtica.

Povestea de dragoste dion Gina Pistol și Smiley

Oficial, povestea de dragoste dintre Smiley şi Gina Pistol a început în 2017, însă faptul că a existat o lungă perioadă de timp în care și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, ar putea însemna că legătura este mai veche.

În izolare, Smiley și Gina Pistol au început să se afișeze împreună și în mediul online, în fața fanilor internauți. Cuplul a postat o serie de imagini și videoclipuri din timpul petrecut în casă, iar fanii au răsplătit pozele imediat, cu zeci de mii se aprecieri. Gina se pare că se pricepe la gătit, iar atunci când prepară un anumit fel de mâncare pune și mult suflet.

„Mă pricep la gătit. Am mai spus de foarte multe ori că, deşi nu sunt o bucătăreasă desăvârşită, pun foarte mult suflet, iar oamenii dragi îmi apreciază preparatele. Mai presus de asta, ori de câte ori întru în bucătărie şi nu am inspiraţie îi sun pe chefi. Iar ei sunt mereu acolo să-mi dea un sfat, o idee. Cel mai bine cred că mă pricep la ciorbiţe, dar şi la un preparat specific indian cu pui, curry şi orez care îmi iese de minune! Am stabilit cu colegul meu de izolare că vom mânca mai aşa, fără carne, şi mă gândeam să fac o mazăre. Ce zice colegul de izolare?”, discutau cei doi în timpul săptămânilor de izolare, potrivit Click.ro.

La rândul său, Smiley a povestit în mai multe rânduri că nu își ascunde relația, însă preferă să o ferească pe iubita lui de gurile rele.

„Eu şi Gina cumva cred că ne-am plăcut tot timpul, ne ştim de multă vreme, ne-am intersectat în diverse ocazii şi mereu ne-am plăcut, iar la un moment dat ne-am plăcut mai mult. Eu nu ascund cu nimic treaba asta, că suntem împreună, doar că o feresc pe ea cât pot, pentru că oamenii încep şi îşi dea cu părerea”, explica Smiley într-un interviu pentru Unica, potrivit Click.ro.

Gina însă a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Okmagazine, care este secretul relației lor, din punctul ei de vedere. Răbdarea se pare că ar putea sta la baza legăturii puternice dintre cei doi. „Ne respectăm foarte mult unul pe celălalt şi nevoile celuilalt. Cumva, eu şi Andrei ne-am găsit unul pe altul, pentru că îi înţeleg şi respect programul şi nu sunt genul de iubită cicălitoare, care să-i reproşeze că a stat prea mult la studio. Dacă petrece mai mult timp acolo decât mi-aş dori eu, mă duc şi eu la studio şi stau cu gaşca de acolo. E foarte interesant să vezi cum se naşte muzica”, mărturisea prezentatoarea emisiunii Asia Express, potrivit sursei citate.