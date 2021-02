Globurile de Aur 2021. Lista completă a nominalizaților la Golden Globes

Globurile de Aur sunt unul dintre cele mai importante evenimente din industria cinematografică. Anul acesta, evenimentul grandios va avea loc în condiții de pandemie și va fi difuzat la data de 28 februarie pe NBC, chiar de la The Beverly Hilton, din Beverly Hills, California. Lista completă a nominalizaților a fost dezvăluită în urmă cu puțin timp.

Anul 2020 a adus o serie de schimbări drastice în industria filmului. Nu doar închiderea sălilor de cineva i-a afectat pe producători și actor, ci și sistarea filmărilor pentru o serie de pelicule ce s-ar fi anunțat a fi de mare succes. În contextul pandmeiei de COVID-19, mai multe studiouri ai decis să își întrerupă activitate, iar în contextul închiderii sălilor de cinema și al lockdown-ului la nivel mondial, mai multe pelicule programate inițial pentru lansarea în cinematografe s-au difuzat în premieră pe platforme precum Netflix, Amazon Primes sau Hullu.

Cele care au anunțat nominalizările au fost Sarah Jessica Parker și Taraji P. Henson.

Lista nominalizaților la Globurile de Aur 2021

Contextul pandemic a extins perioada de eligibilitate a peliculelor, iar organizatorii au decis să includă și producțiile lansate până la data de 28 februarie 2021.Iată lista completă a nominalizărilor la Globurile de Aur 2021:

Cel mai bun film – dramă

The Father' (Sony Pictures Classics)

Mank' (Netflix)

Nomadland' (Searchlight Pictures)

Promising Young Woman' (Focus Features)

The Trial of the Chicago 7' (Netflix)

Cel mai bun film – muzical sau comedie

Borat Subsequent Moviefilm' (Amazon Studios)

Hamilton' (Walt Disney Pictures)

Palm Springs' (Neon)

Music'

The Prom' (Netflix)

Cel mai bun actor – dramă

Riz Ahmed (Sound of Metal')

Chadwick Boseman (Ma Raineys Black Bottom')

Anthony Hopkins (The Father')

Gary Oldman (Mank')

Tahar Rahim (The Mauritanian')

Cea mai bună actriță – dramă

Viola Davis (Ma Raineys Black Bottom')

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday')

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman')

Frances McDormand (Nomadland')

Carey Mulligan (Promising Young Woman')



Cel mai bun actor – comedie sau muzical

Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm')

James Corden (The Prom')

Lin-Manuel Miranda (Hamilton')

Dev Patel (The Personal History of David Copperfield')

Andy Samberg (Palm Springs')



Cea mai bună actriță – comedie sau muzical

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm')

Michelle Pfeiffer (French Exit')

Anya Taylor-Joy (Emma')

Kate Hudson (Music')

Rosamund Pike (I Care a Lot')

Cel mai bun actor în rol secundar

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7')

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah')

Jared Leto (The Little Things')

Bill Murray (On the Rocks')

Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami')

Cea mai bună actriță în rol secundar

Glenn Close (Hillbilly Elegy')

Olivia Colman (The Father')

Jodie Foster (The Mauritanian')

Amanda Seyfried (Mank')

Helena Zengel (News of the World')

Cel mai bun regizor

Emerald Fennell (Promising Young Woman')

David Fincher, Mank' (Netflix)

Regina King, One Night in Miami' (Amazon Studios)

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7' (Netflix)

Chloé Zhao, Nomadland' (Searchlight Pictures)



Cel mai bun scenariu

Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”)

Chloé Zhao (“Nomadland”)

Florian Zeller and Christopher Hampton (“The Father”)

Jack Fincher (“Mank”)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Cel mai bun serial TV – dramă

The Crown' (Netflix)

Lovecraft Country' (HBO Max)

The Mandalorian' (Disney Plus)

Ozark' (Netflix)

Ratched' (Netflix)

Cel mai bun serial TV – comedie sau muzical

The Flight Attendant' (HBO Max)

The Great' (Hulu)

Schitts Creek' (CBC)

Emily in Paris' (Netflix)

Cea mai bună actriță în rol principal, în serial TV – dramă

Olivia Colman (The Crown')

Jodie Comer (Killing Eve')

Emma Corrin (The Crown')

Laura Linney (Ozark')

Sarah Paulson (Ratched')

Cel mai bun actor în rol principal, în serial TV – dramă

Jason Bateman (Ozark')

Josh OConnor (The Crown')

Bob Odenkirk (Better Call Saul')

Al Pacino (Hunters')

Matthew Rhys (Perry Mason')

Cea mai bună actriță în rol principal, în serial TV – comedie sau muzical

Lily Collins (Emily in Paris')

Kaley Cuoco (The Flight Attendant')

Elle Fanning (The Great')

Jane Levy (Zoeys Extraordinary Playlist')

Catherine OHara (Schitts Creek')

Cel mai bun actor în rol principal, în serial TV – comedie sau muzical

Don Cheadle (Black Monday')

Nicholas Hoult (The Great')

Eugene Levy (Schitts Creek')

Jason Sudeikis (Ted Lasso')

Ramy Youssef (Ramy')

Cea mai bună actriță în rol secundar, într-un serial TV

Gillian Anderson (The Crown')

Helena Bonham Carter (The Crown')

Julia Garner (Ozark')

Annie Murphy (Schitts Creek')

Cynthia Nixon (Ratched')

Cel mai bun actor într-un rol secundar, în serial TV

John Boyega (Small Axe')

Brendan Gleeson (The Comey Rule')

Dan Levy (Schitts Creek')

Jim Parsons (Hollywood')

Donald Sutherland (The Undoing')

Premiul onorific „Cecil B. DeMille”

Jane Fonda

Premiul onorific „Carol Burnett”

Norman Lear