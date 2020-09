Ajuns la 60 de ani pe care îi împlinește fix pe 9 septembrie, actorul Hugh Grant este unul din marii romantici ai cinematografiei contemporane. Deși în viața reală a evitat să se însoare până acum doi ani, în filme, frumușelul Hugh a frânt numeroase inimi și a strâns nenumărate suspine. Iată filmele care l-au făcut celebru!



Top 5 filme cu Hugh Grant

Caristmatic, versatil, cu o privire năucitoare şi un zâmbet de Oscar, Hugh Grant este o prezenţă remarcabilă pe marele ecran. Talentul său actoricesc a fost întotdeauna ajutat de un fizic pe măsură, combinaţie care a făcut să suspine milioane şi milioane de admiratoare. Iată filmele şi rolurile cu care ne-a cucerit definitiv.



Patru nunți și o înmormântare (1994)

O comedie romantica, agera si incantatoare, despre doi oameni facuti unul pentru celalalt, dar care nu par a fi hotarati sa actioneze. Filmul a reuțit să smulgă două nominalizări la Oscar.

Charles (Hugh Grant) este un burlac convins, cu o solida experienta amoroasa, intotdeauna cavalerul de onoare, dar nicioadata mirele. Hotarat sa evite orice urma de angajament fata de cineva, acest chipes gentleman englez este recunoscut pentru intarzierile sale la fiecare ceremonie. Insa are o surpriza atunci cand o intalneste pe femeia vietii lui, Carrie (Andie MacDowell), la nunta unui prieten. Sperantele lui de a se implica intr-o relatie cu frumoasa femeie se naruie imediat, pentru ca ea urmeaza sa plece a doua zi in America. Soarta face ca Charlie si Carrie sa se intalneasca la nuntile mai multor cunoscuti, dar si la o inmormantare. Charlie observa ca, dintre toti cunoscutii lui, a ramas singurul burlac, iar aceasta descoperire il pune pe ganduri: oare lui cand ii va veni randul sa mearga la altar?



Raţiune şi simţire (1995)

Hugh Grant joacă alături de Emma Thompson, Alan Rickman şi Kate Winslet în această comedie romantică, fascinantă, care a câștigat Globul de Aur pentru "Cel mai bun film al anului" (dramă).

Inspirat după romanul clasic al lui Jane Austen, "Sense and Sensibility", filmul este povestea surorilor Dashwood, sensibila Elinor (Thompson) și pasionata Marianne (Winslet), ale căror șanse de a se căsători par condamnate pentru totdeauna de brusca pierdere a averii familiei.

Rickman, Grant și Greg Wise apar și ei în distribuție în rolurile petitorilor bine intenționați, prinși în capcană între regulile stricte ale societății și legile conflictuale ale dorinței.



Totul despre băieți (2002)

In acest film locul central il ocupa un barbat chipes, bogat, superficial, solitar, irezistibil si legatura neasteptata care se stabileste intre el si un pusti pe care il intalneste intr-o tentativa de a se cupla cu mama altui baiat.



Filmul este o adaptare a cunoscutului roman scris de Nick Hornby in 1998, roman care s-a vandut in peste un milion de copii in Marea Britanie ajungand pe prima pozitie in topul celor mai bine vandute carti din Anglia.



Florence (2016)

Cu Meryl Streep şi Hugh Grant în rolurile principale, filmul „Florence” prezintă incredibila poveste adevărată a unei excentrice moştenitoare americane, a cărei singur scop în viaţă este acela de a deveni o soprană celebră. Din punctul ei de vedere are o voce absolut minunată, deşi nimeni altcineva nu pare să îi împărtăşească opinia.

Partenerul şi managerul ei Clair Bayfield, un actor diplomat englez, este singurul care face tot posibilul pentru a o proteja de crudul adevăr şi de ridicol. Întreaga şaradă este pe cale să se destrame în momentul în care Florence decide să organizeze un concert cu public numeros la celebra Carnegie Hall.

O poveste excepţională plină de emoţie, umor şi muzică.



Jurnalul lui Bridget Jones (2001)

In timp ce prietenii ei Jude, Sharon si Tom ii dau sfaturi nefolositoare, Bridget (Renee Zellweger) se afla intr-o adevarata incurcatura, intre doi barbati: seful ei fermecator, sexi dar periculos Daniel Cleaver (Hugh Grant) si Mark Darcy (Colin Firth) - un vechi prieten de familie care pare la inceput distant si plictisitor, pana cand adevarata lui fire este dezvaluita. Incercarile esuate ale lui Bridget de a-si controla viata haotica si de a-si gasi echilibrul sufletesc sunt notate in jurnal. Cu timpul, Bridget descopera ca are o abilitate formidabila de a supravietui confuziei din jurul sau.