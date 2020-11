Hugh Grant, infectat cu COVID-19, la începutul anului. Simptomele stranii pe care le-a avut celebrul actor britanic

Hugh Grant a declarat că a fost infectat cu COVID, alături de soția sa, în luna februarie a acestui an. Celebrul actor britanic, în vârstă de 60 de ani a făcut dezvăluirea în timpul unei emisiuni televizate.

„Am avut boala. Eu şi soţia mea am avut iarna trecută. Undeva prin februarie. Nu cred că vom mai lua. Am făcut acum o lună un test pentru anticorpi. Încă îi am. Deci, ştiu că asta a fost. A început ca un sindrom foarte straniu, începeam să transpir teribil. Era ca un poncho de transpiraţie, chiar jenant. Îmi simţeam ochii de trei ori mai mari şi aveam senzaţia că un bărbat enorm stătea pe pieptul meu - Harvey Weinstein sau cineva. Apoi, mergeam pe stradă într-o zi, şi m-am gândit «Nu pot mirosi nimic». Şi începi să te panichezi pentru că pe atunci oamenii tocmai începeau să vorbească despre asta ca simptom", a subliniat actorul.

Grant a menționat că se află în prezent la Londra, oraș care se află în a doua carantină, din ultimele opt luni. Vedeta a glumit, spunând că a dezvoltat o afinitate pentru păpușile Barbie în timpul petrecut cu cele două fetițe mici ale sale.

"Am fost închis timp de trei luni și jumătate cu o fetiță de 4 ani și cu una de 2 ani. Totul este despre Barbie. Pentru început, te gândești:„ Sunt pur și simplu drăguț ”. Și apoi mi-am dat seama chiar și după ce fetele mele s-au culcat, încă mă jucam cu păpușile", a declarat Hugh Grant.

Cine este Hugh Grant

Actorul Hugh Grant este unul din marii romantici ai cinematografiei contemporane. Caristmatic, versatil, cu o privire năucitoare şi un zâmbet de Oscar, Hugh Grant este o prezenţă remarcabilă pe marele ecran. Talentul său actoricesc a fost întotdeauna ajutat de un fizic pe măsură, combinaţie care a făcut să suspine milioane şi milioane de admiratoare.