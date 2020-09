Proaspăt căsătoriți și îndrăgostiți până peste cap, Ilie Năstase și soția lui, Ioana Simion își petrec întreaga vară la malul mării, iar acesta nu este singurul cadou pe care și l-au făcut în ultima perioadă. Bruneta a primit un autoturism de sute de mii de euro, iar Ilie speră să devină din nou tătic.

Într-un interviu oferit jurnaliștilor de la "Vorbește Lumea", cei doi au dezvăluit toate secretele pe care le aveau, dar și cum și-au petrecut vara.

Ilie Năstase, în vizită la soacră

Aflați la mare, cei doi o vizitează destul de des și pe mama frumoasei brunete, care locuiește aproape, la Hârșova. Fostul sportiv a declarat că se înțelege bine cu mama soției lui.

"Suntem aproape de aceeaşi vârstă, ne înțelegem bine", a spus Năstase.

"Sunt amândoi pe aceeași lungime de undă, dacă-i pun pe amândoi să urmărească printre gard, îți spun ce face vecina..." a spus Ioana despre relația ginere-soacră.

Ilie Năstase și Ioana Simion își doresc un copil

Ilie Năstase își dorește să îi dăruiască un copil și celei de-a cincea soții. Cei doi ar vrea o fetiță pe care să o învețe să joace tenis.

"De ce nu?! Da! Dacă Dumnezeu vrea să mai dea ceva, cu mare drag asteptăm cu brațele dechise", a spus Ioana.

"Ea întotdeauna și-a dorit o fețiță pe care vrea să o facă jucătoare de tenis, o a doua Halep și ne gândim să facem o fetiță", a spus Năstase.

Sportivul i-a dăruit soției un bolid de lux

Pentru că în septembrie este ziua frumoasei sale soții, fostul tenismen i-a dăruit de 240,000 de euro. Ioana a recunoscut că i-a mărturisit lui Ilie că și-o dorește.

"Noi am văzută în fața blocului, mi-a plăcut modelul foarte mult. Am mai văzut una în parking la hotel, i-am arătat-o lui. Ilie zice a spus Ioana.

Legendarul jucător de tenis este doar pasager în mașina care a costat o avere. Acest lucru se întâmplă din cauza că a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan.

"Eu, în dreapta, Nu sunt încă șofer, pentru că mi-au luat milițenii carnetul. Nu mai am carnet până la anul. Am băut un pahar în plus" a povestit Ilie Năstase.