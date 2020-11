Ilie Năstase rămâne vigilent cu soția Ioana: „Dacă fuge cu vreunul cu coronavirus?"

Ilie Năstase respectă măsurile de protecție în timpul pandemiei de COVID-19. Mai mult de atât, își ține și partenera de viață departe de viruși. Fostul lider mondial din tenis a oferit o declarație în stilul caracteristic.

„Eu îmi pun mască atunci când trebuie și o scot tot când trebuie. Fac și eu ce face fiecare. Stau cu soția, sunt mai aproape de ea, ce să fac!? Trebuie să o țin aproape că după aia fuge. Dacă fuge cu vreunul cu coronavirus!? (n.r. – râde) Nu e bine! Ne păstrăm simțul umorului, că nu avem de făcut altceva", a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.

Ilie Năstase (74 de ani) este căsătorit din 2019 cu Ioana Simion, o constănțeancă în vârstă de 31 de ani. Ciprian Marica și soția sa sunt nașii de cununie ai cuplului.

Câte femei a avut Ilie Năstase

Este binecunoscut faptul că Ilie Năstase a fost un mare cuceritor. De-a lungul timpului s-au speculat cifre de ordinul miilor. De fapt, au fost câteva sute.

„Îmi plac femeile, iubesc femeile, e normal să mă uit după femei. Dar nu au fost atât de multe. Presa a inventat cifra asta pentru a vinde mai bine, însă au fost 300-400. Cam aşa. Oricum, ce contează, nu îmi vor da o medalie pentru asta!

Nu am folosit niciodată Viagra. Cine are nevoie de aşa ceva? Eu am nevoie doar de persoane pline de viaţă, tinere. Asta mă face să fiu în formă. Încă observ femei, dar deja e prea târziu pentru mine. Mă uit, dar ce vreau nu mai pot să obţin. Sunt căsătorit”, a mărturisit Năstase pentru Adevărul.