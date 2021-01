Ilie Năstase și-a agresat soția / „Mă bucur că am ieșit teafără din acea casă”

Fostul tenismen Ilie Năstase și-a agresat soția, vineri seara. Ioana a chemat de urgență poliția la locuința acestora din Complexul Stejarii.

Ilie Năstase și-a agresat soția

Cu toate acestea, Ioana Năstase nu a vrut să depună plângere împotriva soțului său.

„Nu voi da foarte multe detalii. Mă bucur foarte mult că am ieșit teafără din acea casă. Și mulțumesc domnilor polițiști că au venit la timp. Chiar nu vreau să vorbesc urat la adresa lui.

Vreau să fie bine, să fie sănătos, să fie bine. Am vrut să fac ceva, am vrut să-l fac să fie fericit, am încercat toate variantele posibile. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Și ar fi urât", a declarat aceasta la Antena 3.

„Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu”

„Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată…

Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare.

Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele”, a declarat Ioana Năstase pentru ProSport.

Poliția a confirmat ulterior că Ioana Năstase a sesizat o altercație.

„În seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 2, care au luat legătura cu persoana care a reclamat situația. Aceasta a refuzat să formuleze plângere sau punerea în aplicare a unui ordin de protecție provizoriu”.

Ilie Năstase și soția sa, sărbători în carantină

Cuplul a petrecut Crăciunul în carantină, timp de 14 zile, din pricina unei vacanțe.

Mai exact, soția fostului sportiv a fost cu copiii într-o mini vacanță în Turcia, neștiind la momentul plecării de noile măsuri care se vor impune cu privire la combaterea pandemiei. La întoarcere, Ioana nu a avut de ales, așa că s-a izolat la domiciliu.

„Chiar este un Crăciun diferit pentru mine în acest an. Sunt în carantină. Am plecat cu copiii 2-3 zile să ne relaxăm și pentru asta uite stau în casă 2 săptămâni. Am fost în Turcia. Nici măcar nu au anunțat, că puteau să anunțe că în 2 zile, 3 zile se va intra în carantină pentru cei care se întorc din Turcia.”, a spus Ioana Năstase.

Deși Ilie Năstase nu a fost prezent în călătoria din Turcia, acesta a decis să-i țină companie soției pe tot parcursul carantinei.

„Am cam început să mă obișnuiesc. La început era un pic mai greu, acum mai citesc, mai ascult o muzică, mai vorbes cu Ilie. El nu a fost, dar a preferat să stea cu mine să nu mă plictisesc. Ce să facem? Am început să ne acomodăm.”, a mai precizat Ioana Năstase.