Ilie Năstase și soția sa, sărbători în carantină / „Este un Crăciun diferit pentru mine”

Deși îi despart 30 de ani, Ilie și Ioana Năstase reprezintă unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc, fiind unul alături de altul la bine și la rău. Anul acesta, din pricina pandemiei de COVID-19, fostul tensimen în vârstă de 74 de ani și soția sa în vârstă de 44 de ani vor avea parte de un altfel de Crăciun, în carantină.

Ilie Năstase și soția sa, sărbători în carantină

Cei doi sunt nevoiți să stea în izolare la domiciliu, timp de 14 zile, din pricina unei vacanțe.

Mai exact, soția fostului sportiv a fost cu copiii într-o mini vacanță în Turcia, neștiind la momentul plecării de noile măsuri care se vor impune cu privire la combaterea pandemiei. La întoarcere, Ioana nu a avut de ales, așa că s-a izolat la domiciliu.

„Chiar este un Crăciun diferit pentru mine în acest an. Sunt în carantină. Am plecat cu copiii 2-3 zile să ne relaxăm și pentru asta uite stau în casă 2 săptămâni. Am fost în Turcia. Nici măcar nu au anunțat, că puteau să anunțe că în 2 zile, 3 zile se va intra în carantină pentru cei care se întorc din Turcia.”, a spus Ioana Năstase.

Deși Ilie Năstase nu a fost prezent în călătoria din Turcia, acesta a decis să-i țină companie soției pe tot parcursul carantinei.

„Am cam început să mă obișnuiesc. La început era un pic mai greu, acum mai citesc, mai ascult o muzică, mai vorbes cu Ilie. El nu a fost, dar a preferat să stea cu mine să nu mă plictisesc. Ce să facem? Am început să ne acomodăm.”, a mai precizat Ioana Năstase.

Ilie Năstase ar accepta funcția de ambasador al României

Dacă i s-ar propune o funcție de ambasator al României, fostul tenismen spune că nu ar refuza, considerând că liderii politici ar trebui să profite de notorietatea marilor atleți ai țării atunci când este vorba despre relațiile externe.

„Suntem proşti! Nu folosim oamenii! De exemplu, eu l-aş pune pe Gică Hagi ambasadorul României în Turcia! Sau pe Mircea Lucescu. Oameni care au făcut ceva şi care sunt respectaţi în ţările astea.

Pe mine dacă mă trimiţi mâine la Paris sau la Washington, mă duc cu mare plăcere! Că pot deschide nişte uşi.

Ce mare lucru? Îţi iei un consilier care ştie politică şi tu doar te duci şi apari în faţă. Ăla îţi face tot ce vrei tu. Dar nu se vrea, domne, să devenim şi noi o ţară aşezată, să ne aprecieze oamenii.

Pe noi ne urăsc toţi, pentru că ne ducem acolo la Bruxelles sau la Strasbourg şi ne certăm între noi! Vorbeam asta şi cu Ţiriac: spunem acolo în gura mare că suntem cea mai coruptă ţară", a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.